Dấu ấn Thủ đô ngàn năm văn hiến tại Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc gia “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” Thủ đô Hà Nội tham gia tổ chức Không gian Triển lãm Thành tựu kinh tế-xã hội Thủ đô Hà Nội tại phân khu “Tỉnh giàu, nước mạnh” với chủ đề “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước.”

Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội.

Khẳng định bản sắc và vị thế của Hà Nội

Để chuẩn bị cho triển lãm quan trọng này, thành phố Hà Nội đã giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, địa phương, khẩn trương triển khai công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Không gian triển lãm được thiết kế trang trọng, công phu, ấn tượng và độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, thẩm mỹ và công nghệ hiện đại. Cách thể hiện sáng tạo này giúp tái hiện những ký ức lịch sử hào hùng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu kinh tế-xã hội tiêu biểu của Thủ đô trong 80 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các vị lãnh đạo tham quan không gian triển lãm. (Nguồn: A80)

Triển lãm không chỉ khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ để mỗi người dân thêm khí thế xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” “Kết nối toàn cầu,” quyết tâm tiến bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, khẳng định bản sắc cũng như vị thế ngày càng cao của Hà Nội trên trường quốc tế.

Với diện tích trưng bày khoảng 700m2, triển lãm được bố trí thành ba không gian chủ đạo, gắn liền với dòng chảy thời gian từ quá khứ tới hiện tại với những vách pano thể hiện 400 hình ảnh, 30 hiện vật và 10 mô hình tiêu biểu được tô điểm khéo léo bằng công nghệ ánh sáng.

Công nghệ 3D, hologram và hệ thống màn hình LED lớn giúp tái hiện chân thực những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong 80 năm xây dựng và phát triển.

Hà Nội vang mãi bản hùng ca

Không gian 1 với chủ đề “Hà Nội vang mãi bản hùng ca” tái hiện trang sử vẻ vang của Thủ đô anh hùng. Nơi đây, những mô hình mang tính biểu trưng như cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, trận chiến “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” kết hợp cùng các pano ảnh, khắc họa đầy đủ thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô từ ngày thành lập nước cho tới năm 1975.

Không gian này làm sống lại tinh thần yêu nước bất khuất, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội.

Khách tham quan Không gian Hà Nội tại Triển lãm. (Nguồn: A80)

Đặc biệt, 10 sự kiện tiêu biểu trong chặng đường đấu tranh gian khổ đã khắc sâu hình ảnh “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,” thể hiện vai trò đầu tàu của Hà Nội: vừa chiến đấu anh dũng, vừa thi đua sản xuất, xây dựng hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.”

Hà Nội cũng là nơi khởi xướng nhiều phong trào cách mạng sôi nổi như “Ba sẵn sàng,” “Ba đảm đang,” “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt…” tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước. Đỉnh cao là 12 ngày đêm lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, mở đường cho Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tái thiết, đổi mới và phát triển cùng đất nước

Không gian 2 mang chủ đề “Tái thiết, đổi mới và phát triển cùng đất nước.” Tại đây, mô hình các di sản văn hóa tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cùng quả cầu LED lớn và cánh chim bồ câu bay lượn, gợi nhắc đến danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” mà UNESCO trao tặng Hà Nội năm 1999.

(Nguồn: A80)

Khu vực này trưng bày các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghệ cao, nông sản OCOP 4-5 sao và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo - minh chứng cho sức sáng tạo, sự năng động của Thủ đô.

Không gian này sẽ trình chiếu những thước phim tư liệu, phóng sự 3D, hologram sinh động, biểu đồ và bản đồ tái hiện tiến trình phát triển kinh tế-xã hội qua từng giai đoạn, cùng ba lần điều chỉnh địa giới hành chính vào các năm 1978, 1991 và 2008.

Không gian này giúp người xem cảm nhận rõ nét hành trình phục hồi và phát triển sau chiến tranh, từ một thành phố nhỏ bé, hạ tầng lạc hậu, dân số ít ỏi, Hà Nội đã vươn mình trở thành trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hội nhập quốc tế.

Ngày nay, Hà Nội nằm trong nhóm 17 đô thị lớn nhất thế giới, hiện đại, năng động nhưng vẫn lưu giữ sâu đậm những giá trị lịch sử-văn hóa trường tồn của vùng đất Thăng Long-ngàn năm văn hiến.

Hướng tới tương lai Thủ đô kết nối toàn cầu

Không gian 3 hướng về tương lai, mang gam màu xanh hòa bình làm chủ đạo. Các mô hình, sa bàn quy hoạch kết hợp công nghệ hiện đại như AI, robot, mapping, holobox… khắc họa khát vọng xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hội nhập toàn cầu.

Điểm nhấn trung tâm là sa bàn Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2024). Hệ thống màn hình lớn trình chiếu phim tư liệu về quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, cùng những bộ phim về thành tựu nổi bật trong 80 năm qua, mang đến cái nhìn tổng thể về chiến lược phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, công nghệ hologram giúp tái hiện hình ảnh một Hà Nội số, Hà Nội kết nối toàn cầu, với 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế-xã hội, 5 vùng đô thị…

Tất cả định hướng này khắc họa tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thông minh, hiện đại; một thành phố đáng sống, đáng học tập và cống hiến; một trung tâm kết nối toàn cầu.

Triển lãm “Thành tựu kinh tế-xã hội Thủ đô Hà Nội” là sự khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo của người Hà Nội qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là bước khởi đầu cho một tương lai rực rỡ, để Thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ khu vực và thế giới./.

Triển lãm thành tựu đất nước: Sự kiện chưa từng có, lan tỏa khát vọng vươn mình Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.