Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” có 230 gian trưng bày.

Được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, các gian trưng bày không chỉ tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn truyền tải khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của các bộ, ngành, địa phương.

Từ chiều sâu truyền thống văn hóa 4.000 năm, sự đa dạng của 54 dân tộc, sự phong phú của sản vật ba miền, bản sắc văn hóa đến điểm nhấn công nghệ hiện đại như chuyển đổi số, công nghiệp xanh, hàng không-vũ trụ..., mỗi không gian mang đến cho công chúng những trải nghiệm vừa giàu cảm xúc, vừa mang tính tương tác cao.

Gian trưng bày của các bộ, ngành mang ý nghĩa, độc đáo và đậm chất công nghệ

Với chủ đề “80 mốc son tự hào," khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể một câu chuyện xuyên suốt. Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam tái hiện lại những dấu mốc lịch sử thông qua các bản tin, hình ảnh và hiện vật gốc, khẳng định vị thế là dòng tin chủ lực và chính thống của đất nước suốt 80 năm qua.

Khách tham quan sẽ được chứng kiến những bản tin lịch sử có giá trị vô cùng quý báu, từ bản tin đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập (1945), tin thắng lợi Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), cho đến các tác phẩm báo chí tiên phong trong đổi mới đất nước và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ của kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của không gian trưng bày là quả cầu ở vị trí trung tâm biểu tượng cho hệ sinh thái thông tin toàn diện và khát vọng vươn ra thế giới của Thông tấn xã Việt Nam. Bề mặt của quả cầu được bao phủ bởi thông tin, hình ảnh phản ánh sự hiện diện của mạng lưới phóng viên Thông tấn xã Việt Nam rộng khắp ở trong và ngoài nước, tạo nên những sản phẩm thông tin chính luận đa phương tiện, đa nền tảng, tiên phong ứng dụng công nghệ số.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham quan gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự chia sẻ với sự vào cuộc của toàn ngành, gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam cung cấp nguồn thông tin phong phú bằng nhiều loại hình với hơn 200 bức ảnh, hàng chục hiện vật gắn với quá trình tác nghiệp của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam có 15 màn hình, trong đó có 10 màn hình tương tác và 5 màn hình led khổ rộng, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh sinh động nhất thông qua 12 video clip, gần 20 live-show ảnh, 5 đồ họa được chuẩn bị công phu mang đến cái nhìn tổng quan về tất cả các thành tựu của đất nước cũng như những mốc son của Thông tấn xã Việt Nam trong 80 năm qua.

Gian trưng bày của Bộ Y tế tại Triển lãm (khu H1, diện tích 300m2) là một không gian mở giàu cảm xúc, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của ngành y tế Việt Nam, từ những trạm xá dã chiến thời kháng chiến đến nền y tế hiện đại, hội nhập quốc tế.

Không gian được thiết kế theo ba trục nội dung. Trục Quá khứ với chủ đề “Y tế trong kháng chiến” tái hiện hình ảnh người thầy thuốc nơi chiến trường. Trục Hiện tại - “Y tế toàn dân” giới thiệu các thành tựu nổi bật trong phòng chống dịch, bảo hiểm y tế, chuyển đổi số, phát triển nhân lực và ứng dụng công nghệ và trục Tương lai - “Y tế thông minh” là khu vực trình diễn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, in 3D y học, dữ liệu lớn và y học từ xa.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, cho biết với chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân”, gian trưng bày gồm những hình ảnh tư liệu, thước phim lịch sử, biểu đồ và hiện vật quí giá nhằm nêu bật lên hành trình của Bộ Y tế trong 80 năm qua, bắt đầu từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian hiện nay. Trong quãng thời gian này, ngành y tế đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Bằng nỗ lực của mình, ngành y tế đã vươn lên để đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử và làm nên những thành tựu y tế được bạn bè quốc tế công nhận.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế Việt Nam đang cố gắng hết sức để thực hiện chủ trương chuyển đổi số chú trọng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại. Do đó, công nghệ là một điểm nhấn thu hút khách tham quan đến và thử nghiệm các sản phẩm như AI phát hiện sớm ung thư, tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai); thực tế ảo tăng cường với kính HoloLens; ứng dụng Bạch Mai Care quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân; mô hình in 3D hỗ trợ phẫu thuật và đào tạo y khoa...

“Trong không gian mở, gian trưng bày muốn gửi gắm thông điệp về trái tim thầy thuốc luôn cởi mở, mong muốn đón được nhiều khách tham quan tới đây để cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế trong thời gian qua. Tại đây, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm một số công nghệ hiện đại mà Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương và Bệnh viện Vinmec mang đến. Công chúng có thể trực tiếp mang theo những hình ảnh chiếu chụp của mình để được các bác sỹ ứng dụng công nghệ AI, chẩn đoán bệnh trong vòng 1-2 phút, kèm theo tư vấn về bệnh cách thức điều trị. Để đẩy mạnh phong trào hiến máu, hiến tạng, tại gian trưng bày người dân có thể quét mã QR-code để đăng ký hiến máu, hiến tạng, hiến mô…," ông Vũ Mạnh Cường thông tin thêm.

Với ngành du lịch, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, giới thiệu tiềm năng và thành tựu nổi bật. Đây cũng là dịp ngành du lịch tôn vinh những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm phát triển, từ những bước đi đầu tiên đến các chiến lược quốc gia và sáng kiến hội nhập khu vực, triển lãm còn mở ra tầm nhìn chiến lược du lịch văn hóa sẽ tiếp tục là điểm tựa, gắn kết các ngành công nghiệp sáng tạo, giữ vai trò trung tâm trong xây dựng thương hiệu quốc gia.

Khu vực trưng bày du lịch Văn hóa mang đến thông điệp rõ ràng là phát triển du lịch không tách rời bản sắc văn hóa, yếu tố làm nên sự độc đáo và hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ và đầy tự hào: Du lịch Việt Nam đã, đang và sẽ là lực lượng tiên phong trong lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, kết nối với thế giới và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Sáng tạo, bản sắc gian trưng bày của các địa phương

Không gian trưng bày của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước mang chủ đề “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025," thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện đại, giữa di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Gian trưng bày tập trung vào ba lĩnh vực trụ cột của Thủ đô là nông nghiệp, du lịch và công thương, được thể hiện qua 6 khu nội dung chính gồm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, công nghệ-công nghiệp sáng tạo, ẩm thực Hà Nội, trải nghiệm văn hóa dân gian và sinh vật cảnh “Làng trong phố."

Không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng như gốm, sơn mài, cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ… cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động truyền thống như viết thư pháp, nặn tò he, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống (tuồng, chèo…) và tìm hiểu về áo dài. Thông qua không gian này, Hà Nội không chỉ tôn vinh hành trình văn hóa ngàn năm, mà còn khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến-hiện đại-hội nhập.

Trong phần Không gian công nghệ tiên phong, điểm nhấn đặc biệt là sự quy tụ 22 doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu các giải pháp “Make in Vietnam” phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) mang tới bộ đôi giải pháp số hóa DAS và D-IONE, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp cơ quan nhà nước tối ưu quy trình lưu trữ, khai thác và quản lý dữ liệu.

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị FSI chia sẻ: “Tham dự triển lãm là cơ hội để chúng tôi giới thiệu kết quả tích lũy sau 17 năm đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. Với niềm vinh dự và tự hào được đóng góp “sức công nghệ” vào sự phát triển của đất nước, đội ngũ kỹ sư của FSI luôn nỗ lực sáng tạo những công nghệ “Make in Vietnam” với khát vọng dùng công nghệ Việt để góp phần vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên số."

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," gian trưng bày của tỉnh Nghệ An đặt tại sảnh 6, tầng 1 (khu “Tỉnh giàu nước mạnh”), có diện tích 330m2, được thiết kế theo chủ đề “Trầm tích và khát vọng sông Lam” - lấy cảm hứng từ dòng sông biểu tượng của xứ Nghệ, gắn liền với lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên không ngừng của người dân nơi đây.

Không gian triển lãm được chia thành ba phần chính theo trục Cội nguồn-Thành tựu-Khát vọng, trong đó phần “Cội nguồn Quê Bác” tái hiện vẻ đẹp làng quê Việt, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần "Thành tựu gắn với 80 năm vươn mình cùng dân tộc” là sự khắc họa những dấu mốc phát triển nổi bật của Nghệ An trong suốt chiều dài lịch sử. Phần “Khát vọng sông Lam” thể hiện tầm nhìn phát triển, tinh thần đổi mới và mục tiêu vươn tầm khu vực của tỉnh trong tương lai.

Bên cạnh trưng bày hiện vật và hình ảnh, Nghệ An còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Không gian trưng bày mang đến cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh về một Nghệ An giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Trung Bộ.

Mỗi gian trưng bày tại triển lãm đều được các đơn vị đầu tư tâm sức không chỉ để giới thiệu những thành tựu nổi bật, mà còn để truyền tải bản sắc riêng, tái hiện sinh động hành trình phát triển của từng ngành, từng địa phương. Qua đó, các gian trưng bày không chỉ lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng, tinh thần đổi mới sáng tạo, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, hội nhập sâu rộng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8-5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội); thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9/2025; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13 giờ./.

