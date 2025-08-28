Triển lãm thành tựu đất nước: Sự kiện chưa từng có, lan tỏa khát vọng vươn mình

Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 28/8, Triển lãm Thành tựu đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

Bức tranh toàn cảnh thành tựu đất nước

Trình bày báo cáo tổng thể về triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay nội dung trọng tâm của triển lãm là khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta; truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Triển lãm không chỉ mang tính tuyên truyền, giáo dục mà còn là một không gian văn hóa trải nghiệm cho người dân và du khách quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000m2, với 3 phân khu chính.

Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề “Việt Nam-Hành trình đến Kỷ nguyên mới” giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam, đất nước, con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại đây, không gian trưng bày chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại Nhà Kim Quy còn có không gian trưng bày lịch sử hình thành, thành tựu đổi mới cùng bản sắc văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển của các địa phương với chủ đề “Tỉnh giàu nước mạnh”; không gian trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp với khát vọng, tinh thần phát triển nhanh “như Thánh Gióng” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gặp mặt đội ngũ doanh nhân…

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường.” (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam, Đông với chủ đề “Hội nhập và Phát triển” giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp an ninh-quốc phòng của Việt Nam với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ với “Khát vọng bầu trời”; cùng các không gian biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực…

Nhà triển lãm khối A là triển lãm quốc tế chủ đề “Việt Nam và Thế giới” khu triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo.”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia.

Không gian trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Lan tỏa khát vọng vươn mình

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Triển lãm thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngay sau khi thực hiện nghi thức Khai mạc triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã tham quan các không gian trưng bày thành tựu đất nước.

Triển lãm mở cửa miễn phí, đón nhân dân và du khách tới tham quan từ ngày 28/8 đến ngày 5/9./.

