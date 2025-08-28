Nhiều sự kiện hấp dẫn trong thời gian diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước

Trong thời gian diễn ra triển lãm, có nhiều các chương trình, hoạt động hấp dẫn diễn ra như các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố.

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam và được mở cửa miễn phí cho Nhân dân và du khách tham quan.

Lễ khai mạc Triển lãm diễn ra lúc 8h30 ngày 28/8/2025, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9/2025, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, có nhiều các chương trình, hoạt động hấp dẫn diễn ra như các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game; các hoạt động văn hóa nghệ thuật; Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số," Hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số,” Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh…./.