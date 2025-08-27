Ký ức kháng chiến bừng sáng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong không khí chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8 tại khu vực Liễu Giai (Hà Nội), những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến xúc động chia sẻ về ký ức một thời lửa đạn.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gợi nhắc họ nhớ lại những năm tháng hào hùng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến lớp trẻ hôm nay nghiêm trang trong hàng ngũ, tiếp nối truyền thống cha anh.

Giữa tiếng hát đồng thanh của người dân và khí thế hào hùng trên Quảng trường, câu chuyện ký ức hòa cùng niềm tin vào thế hệ mới, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, thiêng liêng và đầy tự hào./.

Sơ duyệt sự kiện A80: Khi giới trẻ làm sống dậy quá khứ hào hùng của dân tộc Trong lúc chờ các khối diễu binh, diễu hành đi qua, hàng trăm người dân ở nhiều độ tuổi đã đồng thanh cất tiếng hát những ca khúc về Tổ quốc. Tiếng hát vang dội tạo nên bầu không khí thật đáng nhớ.

