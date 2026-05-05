72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5: Tiếp nối bản hùng ca, kiến tạo tương lai

Tháng Năm về trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, không khí kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lan tỏa từ các di tích lịch sử đến từng bản làng.

Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, Điện Biên hôm nay đang chuyển mình rõ nét, với những kết quả cụ thể về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Lịch sử hào hùng trở thành điểm tựa cho du lịch

Những ngày tháng Năm, đường phố Điện Biên cờ hoa rực rỡ, các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ như Đồi A1, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ hay Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Không gian di tích không chỉ tái hiện một thời kỳ hào hùng mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng và một số điểm di tích.

Các hoạt động văn hóa cộng đồng như, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở… cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Du khách tham quan Di tích Đồi A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết, trước đây, chị chỉ biết tới Điện Biên qua sách vở với hình ảnh về một chiến trường ác liệt. Tuy nhiên, khi trực tiếp đặt chân đến Điện Biên, chị cảm nhận rõ sự đổi thay với diện mạo khang trang, nhịp sống sôi động và con người thân thiện, hiếu khách.

Chị đã tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều điểm di tích như, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và Đồi A1.

Chị chia sẻ: “Khi lần đầu đến đây, tôi cảm thấy tình yêu nước trong mình trỗi dậy khi được trực tiếp tìm hiểu lịch sử qua từng hiện vật, câu chuyện của hướng dẫn viên. Người dân Điện Biên rất hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ về lịch sử cha ông đã đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chuyến đi khiến tôi càng thêm yêu đất nước Việt Nam và tự hào khi mình là người Việt Nam.”

Từ ngày 25/4 đến 3/5, Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách, tăng 1,25 lần so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 14.500 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Theo ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dịp nghỉ lễ năm nay, ngành chủ động triển khai đồng bộ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân và du khách, nổi bật là các chương trình trưng bày, triển lãm tại bảo tàng, điểm di tích, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đông đảo du khách đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một điểm di tích quan trọng thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ cũng đã mở cửa đón khách từ ngày 28/4/2026.

Năm 2025, Điện Biên đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 10.000 lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 2.880 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân đạt khoảng 3 ngày.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả các tuyến, điểm mới, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Chuyển mình mạnh mẽ trên mảnh đất anh hùng

Từ vùng đất chiến trường ác liệt làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” Điện Biên hôm nay đang từng bước thay đổi diện mạo, hiện hữu rõ nét qua nhịp sống sôi động và sự phát triển đồng bộ từ đô thị đến nông thôn.

Tại khu vực trung tâm, hạ tầng đô thị được đầu tư, chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hiện đại; các tuyến phố ngày càng khang trang, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, dịch vụ.

Ông Trần Văn Phiến, người dân phường Điện Biên Phủ cho biết Điện Biên đang thay đổi từng ngày. Nhiều tuyến đường được mở rộng, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Các công trình trường học, cơ sở y tế được đầu tư, nâng cấp khang trang; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ một cách thuận lợi.

Phát triển Điện Biên “xanh, thông minh, bền vững.” (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ở khu vực nông thôn, những đổi thay diễn ra rõ nét đến từng bản làng vùng cao, vùng xa. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng cho phát triển sản xuất.

Đáng chú ý, mạng lưới trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đang được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng biên.

Với những người từng trực tiếp trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt trên mảnh đất Điện Biên, sự đổi thay hôm nay không chỉ là phát triển mà còn là niềm tự hào và xúc động.

Chiến sỹ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi, xã Mường Ảng chia sẻ: “So với trước đây, cơ sở hạ tầng đã khang trang hơn nhiều, đời sống người dân từng bước được nâng lên, con cháu được đi học trong những ngôi trường mơ ước. Đây là điều rất đáng mừng đối với những người từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ năm xưa như chúng tôi.”

Những chuyển biến đó được phản ánh qua các chỉ số kinh tế-xã hội tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt khoảng 7,34%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách nhà nước tăng gần 32% so với năm trước.

Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 17,66%, bình quân mỗi năm giảm gần 4%. Hàng chục nghìn hộ dân được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, tín dụng ưu đãi, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ, với tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 96%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 92%.

Các công trình trọng điểm như, Cảng hàng không Điện Biên cùng hệ thống giao thông kết nối liên vùng đang từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn,” mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư.

Phát huy giá trị lịch sử hướng tới phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh-thông minh-bền vững, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10-11%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 115 triệu đồng/người.

Hồ Pá Khoang có hàng chục hòn đảo lớn nhỏ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định ba khâu đột phá. Trước hết là hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi đây là “chìa khóa” thu hút nguồn lực xã hội.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, cơ chế “luồng xanh” đối với một số dự án trọng điểm giúp rút ngắn từ 70-90% thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông chiến lược nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn.” Các dự án như tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, kết nối khu vực A Pa Chải… được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng.

Trong lĩnh vực du lịch, Điện Biên định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với các sản phẩm dựa trên ba trụ cột: Lịch sử-tâm linh; bản sắc văn hóa các dân tộc và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc tập trung xây dựng Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang được xác định là điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu hút du khách.

Tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là giải pháp lâu dài, then chốt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Điện Biên xác định tập trung cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, AI trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và trong sản xuất, kinh doanh; từng bước phát triển kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

72 năm trôi qua nhưng âm vang của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường từ chiến thắng lịch sử ấy tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực nội sinh quan trọng để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt, một Điện Biên mới đang từng ngày khởi sắc, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển./.

