Lâm Đồng: Giám định thi thể người đàn ông trên núi

Sáng 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm giám định pháp y tỉnh, Công an xã Tân Lập tổ chức leo núi (không tên), cạnh núi Bảy Tầng (xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) để tiếp cận hiện trường nơi vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy.

Trước đó, ngày 2/5, một người đi bắt ong trên núi (chưa rõ nhân thân) phát hiện trên ngọn núi không tên cạnh núi Bảy Tầng thuộc xã Tân Lập có thi thể một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo trên cây, cạnh các vách đá. Tuy nhiên, người này sau đó đã rời đi mà không cho biết cụ thể vị trí.

Do đó từ ngày 2/5, Công an xã Tân Lập phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức nhiều đoàn leo núi tìm kiếm. Sau đó, phát hiện phía dưới chân núi có một xe máy cũ không có biển kiểm soát, nghi vấn có liên quan nên các lực lượng đã khoanh vùng tìm kiếm, đến chiều tối 4/5 thì phát hiện vị trí người đàn ông tử vong.

Thi thể được xác định đang phân hủy nặng, cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi, không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường và di chuyển thi thể người đàn ông xuống núi để giám định tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong./.

Tìm thấy nam sinh sau 36 giờ lạc trong rừng Tam Đảo Sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi, nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, trú tại Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn tại khu vực núi Tam Đảo vào sáng 21/4.

​

​