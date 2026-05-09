Khu tái định cư Bắc Vân Phong: Vượt nắng thắng mưa, về đích đúng tiến độ

Sau hơn nửa năm khởi công, dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1 tại khu vực Bắc Vân Phong (phía Bắc Khánh Hòa) đang từng bước hình thành những hạng mục hạ tầng đầu tiên. Trên công trường, nhiều máy móc, phương tiện được huy động thi công hệ thống cống ngầm, san nền và các tuyến giao thông nội bộ.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án, sớm ổn định chỗ ở cho người dân vùng ảnh hưởng các dự án trọng điểm của Khu kinh tế Vân Phong.

Dồn lực giải phóng mặt bằng

Theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1 được đầu tư trên diện tích khoảng 99,89 ha với tổng vốn dự kiến 1.408 tỷ đồng. Dự án có vai trò phục vụ công tác bồi thường, tái định cư cho cư dân vùng Bắc Vân Phong, đồng thời hình thành quỹ đất ở có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư hệ thống giao thông rộng từ 13-44m, mặt đường bê tông nhựa nóng, hệ thống điện, viễn thông, thoát nước đi ngầm. Các công trình phúc lợi như trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế và công viên cây xanh cũng được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Những ngày đầu tháng 5/2026, công trường dự án vẫn đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục kỹ thuật ban đầu. Nhiều tuyến cống hộp, cống thoát nước mưa, san nền được triển khai tại các vị trí đã có mặt bằng sạch.

Tính đến ngày 6/5, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trên địa bàn hai xã Vạn Thắng và Tu Bông, diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt hơn 64 ha, tương đương hơn 64% tổng diện tích cần thu hồi. Riêng trong khu vực đang tổ chức thi công với diện tích trên 70 ha, mặt bằng được bàn giao đạt 41ha.

Ông Nguyễn Như Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng cho biết, dự án ảnh hưởng đến 222 trường hợp với diện tích thu hồi khoảng 44 ha. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng; trong đó có 221 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức. Công tác chi trả bồi thường đã thực hiện cho 94 hộ dân.

Kết quả bàn giao mặt bằng tại xã Vạn Thắng hiện đạt hơn 23ha, tương đương gần 53%. Hội đồng xét duyệt cũng đã xem xét bố trí tái định cư cho 42 trường hợp với 45 lô đất, ưu tiên các hộ bị thu hồi đất ở và các hộ có nhà ở thực tế trên đất nông nghiệp.

Địa phương thực hiện quy trình xét duyệt tái định cư theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024. Tất cả các bước từ rà soát, xét duyệt đến niêm yết phương án đều được công khai để người dân theo dõi, góp ý. Việc minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”, ông Nguyễn Như Thiết cho biết.

Tại xã Tu Bông, địa phương cũng đang tập trung giải phóng mặt bằng cho 205 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 55,5 ha. Đến nay, diện tích bàn giao đạt hơn 40,62 ha, tương đương hơn 73%. Chính quyền đã phê duyệt phương án cho 204 hộ dân và hoàn thành chi trả cho 63 hộ.

Đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Vạn Ninh cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án, đơn vị đề nghị Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng và Ủy ban Nhân dân xã Tu Bông sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến ranh giải phóng mặt bằng đã điều chỉnh để làm cơ sở cập nhật phương án bồi thường, xác định đối tượng tái định cư và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với các trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, địa phương cần sớm ban hành quyết định phê duyệt kinh phí cá nhân và quyết định thu hồi đất để thực hiện chi trả cho người dân, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Vạn Ninh cũng đề nghị địa phương tăng cường vận động đối với các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường dù đã có kế hoạch chi trả, nhằm tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn dự án.

Mong chờ nơi an cư mới

Không chỉ tập trung công tác an cư, địa phương còn định hướng sinh kế lâu dài cho người dân vùng tái định cư. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng, khu vực Bắc Vân Phong đang phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, logistics, cảng biển và du lịch. Đây sẽ là cơ hội để lao động trẻ chuyển dịch nghề nghiệp, nâng cao thu nhập trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Sông, thôn Tân Dân 1, xã Vạn Thắng, cho biết người dân địa phương đồng thuận với chủ trương của Nhà nước vì dự án mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực Bắc Vân Phong. Bà con mong muốn khu tái định cư sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống. Nếu có điện, đường, nước sạch và trường học đầy đủ thì cuộc sống sẽ tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng chung niềm hy vọng, ông Đỗ Hồng Vân cho rằng người dân mong có nơi ở mới khang trang và hy vọng khu tái định cư sẽ tạo nên môi trường sống văn minh cho con cháu sau này. Người dân mong các dự án tại Bắc Vân Phong triển khai nhanh để tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Thanh niên trong vùng cũng có thêm cơ hội làm việc gần nhà thay vì phải đi xa.

Theo đại diện đơn vị thi công, hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai các hạng mục tại các vị trí đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước và giao thông nội bộ đang được ưu tiên nhằm tạo nền tảng cho các công trình phúc lợi tiếp theo.

Trong định hướng lâu dài, xã Vạn Thắng hướng đến xây dựng khu tái định cư theo mô hình cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, gắn với phát triển đô thị và kinh tế biển Bắc Vân Phong. Địa phương đồng thời chú trọng xây dựng chính quyền số, cộng đồng số; giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và từng bước hình thành môi trường sống bền vững cho người dân vùng dự án./.

