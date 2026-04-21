Phú Thọ: Tìm thấy nam sinh sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo

Sáng 21/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi tại khu vực rừng Tam Đảo.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh ở điểm cao khoảng 600m.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đưa nam sinh xuống núi và theo dõi tình trạng sức khỏe của nam sinh.

Trước đó, sáng 19/4, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (có độ cao khoảng 1.592m).

Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Xã Đạo Trù đã khẩn trương huy động lực hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế, kiểm lâm, nhân dân địa phương; sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, tập trung vào những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở, các vị trí xung yếu có nguy cơ cao để tìm kiếm nam sinh./.

