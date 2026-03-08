Khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam được khởi công vào cuối tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tập trung vào hai hạng mục chính: bức phù điêu; nhà dâng hương thiết kế hình lục giác và các công trình, hạng mục phụ trợ.

Công trình được đầu tư xã hội hóa, nhằm tri ân các chiến sỹ Điện Biên và anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ khi đến mảnh đất Điện Biên anh hùng./.