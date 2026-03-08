Bầu cử Quốc hội và HĐND: Các đơn vị đặc thù bảo đảm điều kiện cho bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các cơ sở, đơn vị mang tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ban hành kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách bài bản, nghiêm túc.

Đồng thời, các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hai cơ sở cai nghiện ma túy, quản lý và điều trị cho gần 800 học viên đang thực hiện cai nghiện bắt buộc cũng như tự nguyện. Dù môi trường quản lý nghiêm ngặt, các học viên tại đây vẫn được pháp luật bảo đảm đầy đủ quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa (xã Trung Chính) đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ bầu cử trên địa bàn thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Các phòng bỏ phiếu được bố trí tại hội trường lớn, đảm bảo kín đáo, an toàn và thuận tiện. Khu vực bỏ phiếu được trang bị đầy đủ hòm phiếu, biên bản, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử cùng các vật dụng cần thiết theo quy định.

Đặc biệt, lực lượng bảo vệ và quản giáo được phân công trực 24/24h, phối hợp với công an địa phương lập phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa mọi tình huống bất lợi.

Bên cạnh đó, các buổi tuyên truyền lưu động và trên hệ thống loa phát thanh nội bộ được thực hiện liên tục để phổ biến về Luật Bầu cử cũng như tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân.

Học viên N.V.T, ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cảm thấy rất xúc động sau khi được các cán bộ tuyên truyền về quyền lợi của mình.

Việc được cầm lá phiếu để bầu cho những người mà mình tín nhiệm khiến học viên N.V.T cảm thấy mình vẫn là một công dân có ích, được xã hội tôn trọng và tin tưởng.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác rà soát, Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tỉnh Thanh Hóa đã lập danh sách 608 cử tri (trong đó có 533 học viên đang cai nghiện tại cơ sở) đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử.

Đối với những học viên mới tiếp nhận, đơn vị vẫn đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để cập nhật danh sách và hướng dẫn tận tình về các thủ tục pháp lý liên quan để không bỏ sót một ai.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú của các học viên hoàn thành, sắp hoàn thành thời gian cai nghiện để thông báo, lập danh sách cử tri tại nơi cư trú, đảm bảo quyền lợi của học viên sau khi tái hoà nhập cộng đồng.

"Để đảm bảo quyền lợi xuyên suốt cho học viên, cơ sở đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú. Mục tiêu là trước ngày 15/3, danh sách cử tri phải được chốt chính xác nhất, dù học viên đang ở cơ sở hay đã trở về gia đình đều có thể cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân của mình," Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc cho biết thêm.

Người bị tạm giữ, tạm giam được cán bộ Trại tạm giam, Công an tỉnh Thanh Hóa giải thích, hướng dẫn quyền và nghĩa vụ trong quá trình bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay khi nhận được chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Bầu cử tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Hồi Xuân) đã thành lập các tổ công tác chuyên trách về bầu cử. Công việc đầu tiên là rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri.

Tất cả học viên đủ điều kiện (có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc diện bị tước quyền công dân theo quy định) đều được lập danh sách riêng, niêm yết công khai trong khuôn viên cơ sở để mọi người kiểm tra, giám sát.

Đến nay, danh sách đã hoàn tất và được cập nhật liên tục, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai đủ điều kiện tham gia.

Thực hiện các quy định của Hiến pháp và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm cho từng đội công tác, từng phân trại, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Với tính chất nhiệm vụ đặc thù là đơn vị quản lý giam giữ, công tác rà soát, lập danh sách, cập nhật thông tin người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật… được tiến hành thận trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trại tạm giam cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành lập, kiểm tra, niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên thông tin, trao đổi, đối chiếu và cập nhật biến động, điều chỉnh danh sách cử tri đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, đúng thời gian, đúng đối tượng; không để xảy ra tình trạng bỏ sót, ghi trùng hoặc sai thông tin cử tri.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được Trại tạm giam Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định, đặc biệt đối với cử tri là người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thông qua các buổi gặp gỡ, sinh hoạt của cán bộ quản giáo.

Từ đó trực tiếp hướng dẫn, giải thích giúp cử tri là người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; các nguyên tắc và hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình bầu cử, qua đó không chỉ bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền công dân mà còn góp phần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình thực hiện bầu cử.

Việc thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh không chỉ bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp mà còn khẳng định tính nhân văn, bình đẳng trong thực hiện quyền công dân…/.

