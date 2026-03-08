Bầu cử Quốc hội và HĐND: Giữ vững an ninh trật tự nơi vùng biên

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng công an, biên phòng, quân sự các xã vùng cao, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Ngay sau chỉ đạo của Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã vùng cao Tùng Bá (tỉnh Tuyên Quang) đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, siết chặt kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến theo đúng phương án bảo vệ bầu cử.

Lực lượng công an xã chủ động bám sát địa bàn, rà soát các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Thiếu tá Đàm Quang Trung, Phó Trưởng Công an xã Tùng Bá cho biết, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để chủ động quản lý, giáo dục, răn đe.

Những yếu tố tiềm ẩn phức tạp được phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ tại các điểm bỏ phiếu.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được các địa phương đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định của pháp luật về bầu cử; đồng thời nâng cao cảnh giác cho người dân trước các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc.

Ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Linh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền tại thôn, bản, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử. Đồng thời, công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng cũng được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử.

Tại các xã vùng cao, vùng biên giới, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử càng được chú trọng. Xã Tùng Vài là địa phương có hơn 33 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình núi đá hiểm trở, dân cư phân tán ở 27 thôn, bản với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Toàn xã có 14 khu vực bỏ phiếu với hơn 7.100 cử tri.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với từng khu vực bỏ phiếu, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng phụ trách địa bàn.

Lực lượng công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng thành lập các tổ công tác tổng rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực giáp biên và những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Đại úy Nguyễn Đức Mạnh, Phó Trưởng Công an xã Tùng Vài thông tin, nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác quản lý địa bàn được triển khai theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ hiệu quả."

Tại xã biên giới Sơn Vĩ, địa bàn rộng với 17 khu vực bỏ phiếu, nhiều thôn, bản cách xa trung tâm, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng được triển khai chặt chẽ.

Lực lượng công an, biên phòng chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phân công cán bộ phụ trách từng thôn, tăng cường bám nắm cơ sở.

Các đơn vị đã rà soát toàn bộ địa bàn, lập danh sách các trường hợp cần quản lý; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây rối.

Các phương án bảo vệ cụ thể cũng được xây dựng cho từng khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Cùng với lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng hóa trái phép trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, đơn vị đã công khai số điện thoại đường dây nóng tại các khu dân cư, nhà văn hóa thôn để tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm từ nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công tác hiệp đồng giữa các lực lượng công an, biên phòng, quân sự và các tổ an ninh trật tự ở thôn, bản được duy trì thường xuyên thông qua chế độ trao đổi thông tin, giao ban định kỳ và đột xuất, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, các lực lượng chức năng Tuyên Quang đang nỗ lực giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./.

