Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Hưng Yên sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ bầu cử đầu tiên cử tri thực hiện quyền công dân sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động; là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu của người dân sẽ thể hiện quyền làm chủ, ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Tỉnh Hưng Yên có một số hộ dân theo nghề đánh bắt thủy sản nên thường đi làm ăn xa, dài ngày. Như làng chài Cao Bình, xã Bình Đình (Hưng Yên) có khoảng 900 nhân khẩu làm nghề đánh bắt thủy sản ở khu vực biển cồn Vành. Thời gian ra khơi của ngư dân từ khoảng 1-5 ngày.

Ngư dân, cử tri Nguyễn Văn Hòa, thôn Cao Bình, 50 tuổi chia sẻ, những ngày qua, ngư dân được tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các buổi gặp gỡ do lãnh đạo thôn tổ chức. Nhờ vậy, dù quanh năm bám biển, quen với nhịp sống lênh đênh, người dân vẫn nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử - sự kiện chính trị 5 năm mới diễn ra một lần. Vì vậy, ông sẽ chủ động sắp xếp công việc, đồng thời vận động người thân và các hộ gia đình khác thu xếp thời gian về bờ đúng ngày để thực hiện quyền công dân đầy đủ, nghiêm túc.

Bà Ngô Thị My, Bí thư Chi bộ thôn Cao Bình cho biết, để tỷ lệ cử tri đi bầu cao, ngoài tuyên truyền, địa phương đã có những “kịch bản” trong ngày 15/3 đối với các ngư dân. Thôn có thể bố trí hòm phiếu di động đưa đến tận âu thuyền để ngư dân, cử tri thực hiện quyền công dân của mình, hạn chế phải di chuyển, ảnh hưởng đến việc công việc của người dân.

Xã Như Quỳnh tiếp giáp thành phố Hà Nội, nhiều khu, cụm công nghiệp, lượng cử tri trẻ tuổi vãng lai rất đông. Ngày 8/3, xã này đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các đoàn viên, cử tri lần đầu đi bỏ phiếu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quy trình, nguyên tắc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Sau khi được tuyên truyền, các cử tri được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia, tuyên truyền và hỗ trợ công tác bầu cử tại cơ sở.

Tại Hưng Yên có thể thấy, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thông qua các hội nghị, tập huấn, kênh báo chí, truyền thông, mạng xã hội... bảo đảm đúng định hướng chính trị, thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, giúp cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Công tác bầu cử được tiến hành chu đáo, cẩn trọng, toàn diện

Toàn tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 16 người; 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với số lượng đại biểu được bầu là 85 người; 612 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu 2.249 đại biểu.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm vững quy trình và thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn ứng cử viên theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy trình, quy định.

Các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương; lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã bảo đảm đúng nội dung, trình tự, số lượng theo quy định. Quá trình tổ chức hiệp thương được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tôn trọng ý kiến của đại biểu tại hội nghị.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên thành lập các đoàn kiểm tra; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập các đoàn giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh... Qua đó, kịp thời đánh giá tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, định hướng nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thời gian tới.Nhìn chung đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho ngày bầu cử đã được tỉnh Hưng Yên tiến hành chu đáo, cẩn trọng, toàn diện.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, trở thành Ngày hội của toàn dân, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh chỉ đạo, từ nay đến ngày bầu cử, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương, tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tập trung và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi cử tri nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thấy được vinh dự, quyền và trách nhiệm của công dân đối với tương lai của quê hương, đất nước; hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu, Ủy ban bầu cử các cấp chú trọng tổ chức tập huấn đến các Ban bầu cử, Tổ bầu cử về trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu, phương pháp kiểm phiếu, chế độ báo cáo của tổ chức bầu cử các cấp và đặc biệt là chủ động xử lý những tình huống, vấn đề có thể diễn ra trong ngày bầu cử như, dịch bệnh, thời tiết, khí hậu cực đoan... để không ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử.

Các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử như, hòm phiếu, con dấu, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri; nắm chắc tình hình di biến động của cử tri ở từng đơn vị bầu cử để điều chỉnh kịp thời, tránh trùng lắp, ảnh hưởng đến tỉ lệ cử tri đi bầu. Đặc biệt chú trọng bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, đúng Luật và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của cử tri, nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cùng cử tri, nhân dân cả nước “Tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc” như mong đợi của Tổng Bí thư Tô Lâm./.

