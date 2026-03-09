Nhân dân các xã biên giới ở Lâm Đồng sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, người dân các xã biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng đang sôi nổi hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên các trục đường chính, từng khu dân cư, cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu, pano cổ động được treo trang trọng, tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với ngày hội lớn của đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Xã biên giới Quảng Trực có 11 bon (đơn vị hành chính tương đương cấp thôn) với hơn 3.100 hộ dân, trên 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian và địa điểm bỏ phiếu…

Nhờ cách làm đồng bộ, hiệu quả, nhận thức của người dân được nâng lên; cử tri chủ động tìm hiểu thông tin, tích cực tham gia, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại điểm niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử và danh sách cử tri, chị Thị Thoa, xã Quảng Trực cho biết chị tranh thủ đến kiểm tra thông tin để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.

Qua đối chiếu với danh sách cử tri, chị và các thành viên trong gia đình đã được niêm yết danh sách đầy đủ, chính xác. Bà con cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được bầu sẽ phát huy vai trò đại diện cho cử tri, chú trọng hơn tới các chương trình đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là vấn đề thời gian quan Đảng và Nhà nước đã rất chú trọng, ưu tiên. Tuy nhiên, nhìn chung đời sống của đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh.

Ông Điểu D’Rây, xã Quảng Trực là thành viên của tổ bầu cử. Ông chia sẻ công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng, việc rà soát chính xác danh sách cử tri, kịp thời phát hiện thiếu sót được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo quyền lợi của cử tri. Tổ bầu cử cũng tập trung tuyên truyền để bà con nắm rõ thông tin trong danh sách, chủ động kiểm tra; nếu có sai sót thì báo lại để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền về cuộc bầu cử, chuẩn bị cho ngày 15/3 sắp tới.

Để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc nắm rõ Ngày hội toàn dân, công tác tuyên truyền tại địa phương được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, chú trọng trực quan.

Các tuyến đường, nhà văn hóa được trang trí pano, áp phích, treo cờ Tổ quốc; hệ thống phát thanh xã duy trì phát sóng thường xuyên, thông tin đầy đủ về chương trình và quy trình bỏ phiếu để bà con thực hiện đúng quy định.

Ngoài hình thức tuyên truyền trực quan, địa phương còn tổ chức các cuộc họp, gặp gỡ trực tiếp để phổ biến, giải thích rõ cho bà con về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

Người dân treo cờ Tổ quốc hướng về Ngày hội non sông. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Xã Quảng Trực đã thành lập 12 khu vực bỏ phiếu tại 11 bon và Trung đoàn 726 (thuộc Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng) với hơn 7.200 cử tri. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa, trụ sở cơ quan, đơn vị ở vị trí thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực và từng khu vực bỏ phiếu để người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Phục vụ chu đáo, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử và bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an được phân công bám sát cơ sở để giữ gìn an ninh-trật tự. Xã đã xây dựng phương án mang hòm phiếu đến tận nơi cho người già, người không thể đến điểm bầu cử để bà con thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tương tự, tại xã biên giới Thuận An, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Toàn xã đã thành lập 8 ban bầu cử, bố trí 21 khu vực bỏ phiếu tại 20 thôn, bon, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ xã đến cơ sở, thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và trực quan sinh động như băng rôn, pa-nô, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Qua đó, thông tin bầu cử được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin trong nhân dân trước ngày hội lớn.

Theo ông Ngô Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận An, đơn vị đã chủ động họp các thành viên tổ tuyên truyền, lên kế hoạch cụ thể và vận dụng các cơ sở vật chất hiện có như tận dụng fanpage, website, cờ, loa truyền thanh và các nhóm của đoàn thể để lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến từng người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở 2 bon trên địa bàn. Xã xác định công tác tuyên truyền là một nội dung cần ưu tiên tập trung để góp phần đảm bảo thành công chung của ngày bầu cử.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng ngày 9/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Đắk Wil, Thuận Hạnh, Tuy Đức xác nhận đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện các địa phương đang tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền cũng như chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự và các vấn đề liên quan, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân và để mỗi cử tri đều được đóng góp tiếng nói của mình trong ngày hội trọng đại này.

Ngày bầu cử đang đến rất gần, trên từng thôn, bon, từng khu dân cư của 5 xã biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng (Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An, Đắk Wil) tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng đang lan tỏa rõ nét.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng ý thức chủ động của mỗi cử tri, chính là yếu tố bảo đảm cho một cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật.

Với sự chuẩn bị chu đáo ấy, các xã biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng không chỉ sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, mà còn gửi gắm vào từng lá phiếu niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ mới./.

