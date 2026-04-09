Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích sau nhiều ngày tìm kiếm

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng 9/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích tại khu vực cầu Tân Lý, phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 La Gi (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng) phối hợp lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể ông Mai Văn Lai (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ tại khu vực cửa biển La Gi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/4, trong lúc 5 thuyền viên tàu cá BTh 80633 TS (đang neo đậu tại khu vực Cầu Tân Lý, khu phố 2, phường Phước Hội) tổ chức ăn uống trên tàu thì không thấy thuyền viên Mai Văn Lai. Các thuyền viên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, các thuyền viên đã phát hiện vật dụng của ông Lai trên một tàu cá khác đang neo đậu cách tàu khoảng 10 m.

Ngay tối cùng ngày, chủ tàu cá BTh 80633 TS đã đến trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã phối hợp với Công an phường Phước Hội và Đội Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 La Gi tổ chức bảo vệ hiện trường; đồng thời triển khai lực lượng tìm kiếm người mất tích trong nhiều ngày liền./.

