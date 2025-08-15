Quảng Trị: Nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ về công tác ở trung tâm hành chính mới

Để đảm bảo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, yên tâm công tác sau khi chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp, tỉnh Quảng Trị đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ...

Qua thống kê, sau sáp nhập có khoảng 1.690 người (khối Nhà nước 1.315 người; khối Đảng 375 người) chuyển đến công tác tại trụ sở trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Trị.

Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng, bố trí nhà công vụ. Tuy nhiên, nhà ở công vụ hiện chỉ có thể bố trí được 69 phòng, dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 100-125 người.

Để đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân, viên chức, tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII cũng đã thông qua Nghị quyết về việc “Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.”

Cụ thể: Người chưa được bố trí nhà ở công vụ hoặc được bố trí nhà công vụ nhưng có nguyện vọng thuê ngoài thì được hỗ trợ chi phí sinh hoạt ổn định đời sống là 3 triệu đồng/người/tháng.

Người được bố trí nhà ở công vụ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt ổn định đời sống là 1 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50km trở lên đối với vùng đồng bằng, 40km trở lên đối với miền núi, biên giới sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian áp dụng chính sách 2 năm, từ ngày 1/7/2025-30/6/2027. Thực hiện chi trả hằng tháng cùng kỳ trả lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến trên 120 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ hơn 119,6 tỷ đồng và hỗ trợ 20 người cấp xã khoảng 480 triệu đồng...

Ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi sáp nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch hoàn thiện phương án nhân sự; hướng dẫn thống nhất tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; phối hợp các sở chuẩn hóa quy trình tổ chức hành chính, số hóa hồ sơ; hoàn thành danh mục vị trí việc làm để bố trí nhân sự và một số nội dung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở địa phương.

Sở Tài chính hoàn thiện phương án sử dụng trụ sở, hỗ trợ kinh phí, bố trí xe ôtô, đặc biệt là hỗ trợ để trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục nắm bắt tình hình của địa phương, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết, đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả.../.

