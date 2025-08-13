Quảng Trị: Xây dựng xã Lệ Thủy trở thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 13/8, Đảng bộ xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định xây dựng Lệ Thủy trở thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Thanh Cường (Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cũ) được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy.

Xã Lệ Thủy được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 6 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Kiến Giang và các xã Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy. Sau khi sáp nhập, xã có 4.200 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã Lệ Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp bứt phá trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, nhiệm kỳ mới, xã tập trung nguồn lực để đến năm 2030 Lệ Thủy trở thành xã phát triển toàn diện hàng đầu của tỉnh. Trong đó, xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, là bệ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo sinh kế và an ninh lương thực.

Đồng thời, xã chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các nghề truyền thống phục vụ du lịch, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp phù hợp lợi thế của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Long Hải, thời gian tới, xã Lệ Thủy cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ngày càng hiện đại, ưu tiên kết nối trục Đông-Tây với các xã Trường Phú, Cam Hồng (là khu vực tập trung phát triển các khu công nghiệp).

Xã tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phù hợp thực tiễn địa phương và quy hoạch chung của tỉnh. Đặc biệt, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Xã phải đặc biệt quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn như: Chùa An Xá, Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà thờ Tiến sĩ Dương Văn An… và Di sản văn hóa Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Hò khoan Lệ Thủy.

Song song với đó, xã cần chú trọng liên kết vùng, hình thành tuyến, tour du lịch có ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Lệ Thủy nói riêng, Quảng Trị nói chung.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm đạt 10%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 34,5%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,26%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%...

Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy Phan Thanh Cường cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ xã xác định tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm động lực tăng trưởng.

Xã chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ chất lượng cao, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Địa phương chú trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, dịch vụ, chuyển đổi số.

Xã tập trung thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn liền với xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế và sản xuất nông nghiệp.../.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư lưu ý mặc dù văn kiện Đại hội XIV đã được hoàn thiện thêm một bước song còn rất nhiều việc phải làm để các văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường cho toàn Đảng.