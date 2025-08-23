Mỹ lần đầu triển khai máy bay không người lái MQ-9A Reaper tới Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap dẫn dữ liệu công bố ngày 22/8 cho biết máy bay không người lái tấn công hiện đại MQ-9A Reaper của Mỹ đã được triển khai luân phiên tại căn cứ không quân ở thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc kể từ tháng trước.



Hình ảnh của Cơ quan Phân phối Thông tin hình ảnh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy chiếc UAV này thực hiện huấn luyện tại căn cứ không quân, cách Seoul 265 km về phía Nam vào các ngày 22 và 24/7.

Khoảng 20 bức ảnh ghi lại hoạt động huấn luyện của máy bay Reaper được đăng tải kèm chú thích cho biết đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tiếp nhận loại máy bay này trong thời gian dài. MQ-9A Reaper được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ giám sát và tấn công, có thể bay quãng đường dài.



Trước đó, máy bay trinh sát ATHENA-R ISR của Lục quân Mỹ cũng đã được triển khai tới bán đảo Triều Tiên, tiếp đó là các máy bay chiến đấu F-35 với mục đích huấn luyện./.

Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch 3 giai đoạn với Triều Tiên Theo ông Lee Jae Myung, trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều để thiết lập các điều kiện cần thiết cho mục tiêu đối thoại với Triều Tiên.