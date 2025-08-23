Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc và Triều Tiên khẩu chiến sau vụ nổ súng cảnh cáo ở biên giới

Ngày 23/8, Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo khi một nhóm binh sỹ Triều Tiên vượt qua biên giới, Triều Tiên phản ứng dữ dội, khiến căng thẳng khu vực gia tăng giữa hai miền.

Xe tăng bắn đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Xe tăng bắn đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 23/8, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo khi một nhóm binh sỹ Triều Tiên vượt qua biên giới, hoạt động gần Đường ranh giới quân sự (MDL) trong Khu phi quân sự (DMZ) và sau đó di chuyển về phía Bắc MDL hôm 19/8.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày dẫn tuyên bố của Trung tướng Ko Jong Chol, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên, lên án động thái của quân đội Hàn Quốc là "hành động khiêu khích nguy hiểm" có thể châm ngòi xung đột quân sự.

Ông cho biết quân đội Hàn Quốc đã nổ súng hơn 10 lần bằng súng máy cỡ nòng 12,7 mm nhằm vào các binh sỹ Triều Tiên đang thi công công trình rào chắn gần biên giới phía Nam.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh liên quân Hàn-Mỹ đang tiến hành tập trận chung, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới liên Triều./.

(Vietnam+)
#Triều Tiên #Hàn Quốc #khẩu chiến #quan hệ liên Triều Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ở Bình Nhưỡng ngày 14/8/2025. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thông cáo báo chí chung giữa Việt Nam và Bhutan

Hai bên mong muốn khởi động đàm phán về Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư cùng các văn kiện khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.