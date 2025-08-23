Hàn Quốc và Triều Tiên khẩu chiến sau vụ nổ súng cảnh cáo ở biên giới

Ngày 23/8, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo khi một nhóm binh sỹ Triều Tiên vượt qua biên giới, hoạt động gần Đường ranh giới quân sự (MDL) trong Khu phi quân sự (DMZ) và sau đó di chuyển về phía Bắc MDL hôm 19/8.



Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày dẫn tuyên bố của Trung tướng Ko Jong Chol, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên, lên án động thái của quân đội Hàn Quốc là "hành động khiêu khích nguy hiểm" có thể châm ngòi xung đột quân sự.

Ông cho biết quân đội Hàn Quốc đã nổ súng hơn 10 lần bằng súng máy cỡ nòng 12,7 mm nhằm vào các binh sỹ Triều Tiên đang thi công công trình rào chắn gần biên giới phía Nam.



Vụ việc diễn ra trong bối cảnh liên quân Hàn-Mỹ đang tiến hành tập trận chung, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới liên Triều./.

Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch 3 giai đoạn với Triều Tiên Theo ông Lee Jae Myung, trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều để thiết lập các điều kiện cần thiết cho mục tiêu đối thoại với Triều Tiên.