Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch 3 giai đoạn với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo 3 giai đoạn, trong đó Seoul tiếp cận chiến lược này thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm Tokyo để tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc sẽ tìm cách đình chỉ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tiếp đó, trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, Hàn Quốc sẽ tìm cách thu hẹp và xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo ông Lee Jae Myung, trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều để thiết lập các điều kiện cần thiết cho mục tiêu này.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung - người nhậm chức vào đầu tháng 6, công bố kế hoạch 3 giai đoạn nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Trong những ngày gần đây, Triều Tiên đã bác bỏ những đề nghị hòa bình từ Hàn Quốc, tuyên bố rằng Seoul không thể là đối tác ngoại giao của Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 23-24/8 và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Shigeru Ishiba để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác 3 bên với Mỹ. Sau đó, Tổng thống Lee sẽ đến Washington để tham dự cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên và quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25/8.

Theo bản tóm tắt cuộc phỏng vấn do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề xuất phát triển một tuyến đường vận tải biển Bắc Cực như một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai miền Triều Tiên cùng với Mỹ, Nhật Bản và Nga.

Về quan hệ với Nhật Bản, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng rằng Seoul và Tokyo có thể đối mặt trực tiếp với những vấn đề lịch sử và thúc đẩy quan hệ song phương tiến triển.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì các thỏa thuận trước đây, trong đó có thỏa thuận về vấn đề lao động cưỡng bức và “phụ nữ mua vui” thời chiến; tôn trọng các cam kết đã ký giữa hai chính phủ vì lợi ích của quan hệ song phương.

Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý trách nhiệm kép: vừa đảm bảo tính nhất quán trong chính sách và duy trì lòng tin quốc gia, vừa xem xét quan điểm của người dân Hàn Quốc, các nạn nhân và gia đình họ.

Thỏa thuận năm 2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui" được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Park Geun Hye và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018 về lao động cưỡng bức đã làm căng thẳng quan hệ song phương dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae In theo đường lối tự do.

Năm 2023, chính phủ theo đường lối bảo thủ của Tổng thống khi đó Yoon Suk Yeol đã công bố kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân thông qua một quỹ công mà không có sự đóng góp của các công ty Nhật Bản, góp phần làm "tan băng" mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về yêu cầu của Tokyo dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu hải sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc vẫn đang thận trọng đánh giá, viện dẫn những lo ngại về an toàn của người dân Hàn Quốc.

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung mô tả đây là "một quốc gia gần gũi, không thể tách rời về mặt địa lý và kinh tế", đồng thời cho biết Seoul tìm cách hợp tác khi có thể và cạnh tranh khi cần thiết, dựa trên những cân nhắc toàn diện mối quan hệ song phương./.

