Hàn Quốc muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ và củng cố quan hệ với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ định cựu Ngoại trưởng Kang Kyung Wha làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ và cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk làm Đại sứ tại Nhật Bản.

Việc bổ nhiệm Đại sứ diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ và Nhật Bản bắt đầu từ cuối tuần này của Tổng thống Lee.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bà Kang Kyung Wha từng là nữ Ngoại trưởng đầu tiên dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae In, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Cố vấn đặc biệt về chính sách cho Tổng thư ký Liên hợp quốc và Công sứ Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc.

Hiện tại, bà đang giữ chức Chủ tịch Asia Society, một tổ chức có trụ sở tại New York (Mỹ).

Trong khi đó, cựu Đại sứ Lee Hyuk từng giữ nhiều vị trí chủ chốt như Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Công sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao.

Cũng trước thềm chuyến công du tới 2 nước đồng minh quan trọng, ngày 18/8, Tổng thống Lee Jae Myung đã tiếp 2 Thượng nghị sỹ Mỹ Tammy Duckworth và Andy Kim đang ở thăm nước này.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin sở tại cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương như tăng cường đồng minh Mỹ-Hàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời thảo luận về tình hình khu vực và thế giới.

Tổng thống Lee bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn lần này sẽ đạt được những kết quả cụ thể, đặc biệt là tạo cơ hội để có được thành tựu thực chất trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành đóng tàu.

Ông nhấn mạnh Seoul muốn phát triển quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai, trong cả an ninh, kinh tế và khoa học-công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, trong ngày 19/8, Tổng thống Lee cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn kinh doanh lớn thuộc thành phần đoàn doanh nghiệp sẽ tháp tùng ông trong chuyến công du đến Mỹ vào tuần tới.

Tham gia cuộc gặp có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang Mo, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae Won, cùng các giám đốc điều hành trong các ngành công nghiệp chủ chốt như chất bán dẫn, đóng tàu, ôtô, quốc phòng, công nghệ sinh học và năng lượng.

Người phát ngôn của Tổng thống Lee, ông Kang Yu Jung, cho biết cuộc gặp được tiến hành nhằm thảo luận về các phương án tối đa hóa kết quả kinh tế cho chuyến thăm Mỹ sắp tới, đồng thời lắng nghe kế hoạch đầu tư và mua sắm của các công ty của hai nước.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lee diễn ra sau khi Seoul và Washington đạt được thỏa thuận thương mại. Theo đó, Mỹ giảm thuế quan với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15% để đổi lấy cam kết của Seoul về khoản đầu tư 350 tỷ USD cùng khoản chi 100 tỷ USD mua năng lượng của Mỹ./.

