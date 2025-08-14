Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, xem xét hỗ trợ ngành thép

Theo hãng tin Yonhap, giới chức Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Thương mại nước này Yeo Han Koo ngày 14/8 đã trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Mizushima tại thủ đô Seoul, trong đó tập trung thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ đối tác kinh tế song phương, trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu ngày càng bất ổn.

Buổi trao đổi diễn ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung tới Nhật Bản và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Thủ tướng Shigeru Ishiba vào ngày 23/7 tới.

Bộ trưởng Yeo Han Koo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông cũng đề xuất phối hợp ổn định chuỗi cung ứng và giải quyết các vấn đề thương mại trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cũng đề nghị thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các tổ chức xúc tiến thương mại của hai nước nhằm góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc và Triển lãm Osaka Kansai tại Nhật Bản trong năm nay.

Cùng ngày, giới chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng chỉ định thành phố Pohang - trung tâm sản xuất thép lớn của nước này, là “vùng đặc biệt” cần ứng phó sớm với nguy cơ khủng hoảng ngành công nghiệp do tác động của chính sách thuế quan Mỹ và tình trạng dư cung toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp với 6 nhà sản xuất thép ở Pohang, cách thủ đô Seoul khoảng 270km về phía Đông Nam, ông Oh Seung Cheol, Thứ trưởng phụ trách công nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, nêu rõ: “Tùy vào tình hình hiện tại của thành phố và doanh nghiệp địa phương, Chính phủ sẽ nhanh chóng xem xét việc chỉ định Pohang là vùng ứng phó sớm khủng hoảng công nghiệp.”

Ông Yoon In dae, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ xây dựng các biện pháp hỗ trợ ngành thép phối hợp với các cơ quan liên quan.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất thép Hàn Quốc đối mặt khó khăn do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với toàn bộ thép nhập khẩu và tình trạng dư thừa sản phẩm thép giá rẻ trên toàn cầu.

Tại cuộc họp, POSCO Holdings Inc., Hyundai Steel Co. và các doanh nghiệp kêu gọi chính phủ tiếp tục nỗ lực bảo vệ ngành thép trong nước trước chính sách thuế quan của Mỹ.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị chính phủ tích cực hỗ trợ các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ giảm phát thải CO2, nâng cao hiệu quả năng lượng và chuyển đổi ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép Hàn Quốc./.

