Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản, bàn về biện pháp thúc đẩy quan hệ

Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 23-24/8 và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ.

Phạm Tuân
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Chiều 13/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 23-24/8 và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ.

Đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6 và là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai với Thủ tướng Ishiba sau khi hai nhà lãnh đạo đã hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada hồi tháng 6.

Sau khi thăm Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc sẽ đến Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Nhà trắng vào ngày 25/8.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước láng giềng quan trọng cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ để cùng ứng phó với các thách thức chung.

Trong bối cảnh chiến lược thay đổi hiện nay, tầm quan trọng của hợp tác song phương cũng như hợp tác 3 bên với Mỹ có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Chính phủ hai nước xác định sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm các hoạt động “ngoại giao con thoi” ở nhiều cấp độ.

Trước đó, cuối tháng 7, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã thăm Nhật Bản trước khi đến Mỹ thảo luận về vấn đề thuế quan.

Ở chiều ngược lại, cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Hàn, tới thăm Hàn Quốc và hội kiến Tổng thống Lee Jae Myung./.

