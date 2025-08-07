Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh

Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp song phương chặt chẽ; còn Nhật Bản coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề trong cộng đồng quốc tế.

Trường Giang
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani. (Ảnh: Yonhap)
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani. (Ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm vào ngày 7/8 và nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh song phương cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani đã đạt được sự đồng thuận về hợp tác này trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Ahn Gyu Back nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hàn Quốc vào tháng trước.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ahn Gyu Back nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp song phương chặt chẽ trước những bất ổn địa chính trị và rủi ro an ninh khi hai nước kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Đáp lại, Bộ trưởng Nakatani đã chúc mừng lễ nhậm chức của ông Ahn và nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên cũng nhất trí sẽ sớm gặp nhau để thảo luận sâu hơn về hợp tác quốc phòng song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Nhật Bản #Ngoại giao Hàn Quốc Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đi ngang qua một hiệu thuốc ở trung tâm Seoul. (Ảnh: koreaherald)

Giá thuốc kê đơn ở Hàn Quốc chỉ bằng 25% ở Mỹ

Báo cáo mới công bố tại Hàn Quốc cho thấy người dân Xứ Kim chi chỉ phải chi trả 25,6% chi phí cho thuốc kê đơn so với người Mỹ; giá các loại biệt dược tại Mỹ cũng cao gấp 7 lần so với Hàn Quốc.