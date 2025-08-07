Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm vào ngày 7/8 và nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh song phương cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani đã đạt được sự đồng thuận về hợp tác này trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Ahn Gyu Back nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hàn Quốc vào tháng trước.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ahn Gyu Back nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp song phương chặt chẽ trước những bất ổn địa chính trị và rủi ro an ninh khi hai nước kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Đáp lại, Bộ trưởng Nakatani đã chúc mừng lễ nhậm chức của ông Ahn và nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên cũng nhất trí sẽ sớm gặp nhau để thảo luận sâu hơn về hợp tác quốc phòng song phương./.

