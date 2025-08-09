Hàn Quốc và Nhật Bản lên kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Ngày 9/8, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đang phối hợp tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào cuối tháng này.

Cuộc họp có thể sẽ diễn ra vào khoảng ngày 23/8.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kang Yu Jung cũng cho biết hai bên đang phối hợp kế hoạch trên, nhưng lịch trình vẫn chưa được xác nhận.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Lee tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào đầu tháng Sáu và sẽ báo hiệu việc nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi" giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Lần gần nhất ông Lee Jae Myung và ông Shigeru Ishiba gặp nhau trực tiếp là vào ngày 17/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ.

Người phát ngôn Kang Yu Jung cho biết thêm Tổng thống Lee Jae Myung có thể sẽ đến Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này.

Ông Kang Yu Jung cho biết: "Lịch trình cho hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật và hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vẫn đang được sắp xếp và chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ thông báo sau.”./.

Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp song phương chặt chẽ; còn Nhật Bản coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề trong cộng đồng quốc tế.