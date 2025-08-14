Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc-Philippines muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Lãnh đạo Hàn Quốc và Philippines điện đàm, khẳng định quan hệ đồng minh lâu năm, cam kết tăng cường thương mại, đầu tư và các dự án hạ tầng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Nguyễn Hà
Tổng thống Lee Jae Myung điện đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 14/8. (Nguồn: Yonhap)
Ngày 14/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những biện pháp mở rộng hợp tác thương mại, cơ sở hạ tầng và đóng tàu.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng Sáu.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động giao lưu và hợp tác sôi động hiện nay.

Hai bên đã thảo luận kỹ về việc mở rộng thương mại và đầu tư dựa trên Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc-Philippines, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Philippines như cầu biển, đường sắt, phát triển ngành đóng tàu.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Philippines là “đồng minh lâu năm.”

Về phần mình, Tổng thống Philippines bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Hàn Quốc-Philippines đi vào chiều sâu.

Hai nhà lãnh đạo cũng lưu ý Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất và là nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)
