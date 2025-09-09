Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm mạnh trong tháng Tám

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8/2025 tăng với tốc độ chậm nhất trong vòng 6 tháng khi lượng hàng hóa xuất sang Mỹ tiếp tục lao dốc, bất chấp lệnh đình chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo phân tích của tờ The Epoch Times (Mỹ) dựa trên dữ liệu hải quan công bố ngày 8/9, các lô hàng từ Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8/2025 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ năm liên tiếp xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức sụt giảm hai chữ số, sau khi đã giảm 21,7% trong tháng Bảy.

Mức sụt giảm này được bù đắp một phần nhờ sự gia tăng xuất khẩu sang các khu vực khác, bao gồm Đông Nam Á và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, tổng thể, xuất khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 4,4% trong tháng 8 tính theo USD so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 5% mà các nhà kinh tế do Reuters khảo sát kỳ vọng, và là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ giai đoạn tháng 1-2/2025.

Chuyên gia Zichun Huang, kinh tế gia tại công ty tư vấn kinh tế Capital Economics, nhận định xuất khẩu của Trung Quốc hầu như không thay đổi trong tháng trước, đồng thời cho rằng nguyên nhân chậm lại là do mức so sánh cao từ năm trước.

Bà cảnh báo rằng với tác động tạm thời của thỏa thuận thuế quan Mỹ-Trung đang phai nhạt, trong khi Washington áp thêm thuế đối với hàng hóa được tái xuất qua nước thứ 3, xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng chịu áp lực trong thời gian tới.

Tổng thống Trump ngày 11/8 tuyên bố gia hạn thêm 90 ngày thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc, tạo nền tảng cho các vòng đàm phán thương mại tiếp theo.

Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó cũng xác nhận tạm dừng tăng thuế với hàng hóa Mỹ và các biện pháp trừng phạt trước đó. Hiện tại, Trung Quốc áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi hàng hóa Trung Quốc chịu thuế 30% khi vào Mỹ, bao gồm 20% đối với tiền chất fentanyl và 10% áp dụng với hầu hết các đối tác thương mại.

Những mức thuế này còn chồng lên mức 25% đã được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump để đối phó với các chính sách thương mại của Bắc Kinh mà Mỹ cho là thiếu công bằng.

Trong tháng Tám, Trung Quốc nhập khẩu 12,28 triệu tấn đậu nành, gần tương đương cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 5,2% so với tháng 7, chủ yếu từ Nam Mỹ (Brazil và Argentina) nhằm giảm phụ thuộc vào nông sản Mỹ. Trong khi đó, nhập khẩu chung chỉ tăng 1,3% so với năm trước, thấp hơn mức dự báo 3% và giảm so với mức tăng 4,1% trong tháng Bảy.

Dữ liệu cho thấy Trung Quốc đạt thặng dư thương mại hơn 785 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-8/2025, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, Bắc Kinh từng ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục gần 1.000 tỷ USD.

Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, thất nghiệp cao và nợ chính quyền địa phương gia tăng.

Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm 2025, tương tự 2 năm trước, nhưng một số chuyên gia tỏ ra băn khoăn về tính đáng tin cậy của các con số chính thức./.

