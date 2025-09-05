Đồng NDT là đòn bẩy ngoại giao của Trung Quốc trong căng thẳng thương mại với Mỹ

Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong 18 năm vào đầu năm nay, tăng lên khoảng 7,13 NDT đổi 1 USD vào cuối tháng 8/2025.

Đây là điều được nhiều người coi là một động thái của Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng với Mỹ trước thềm các cuộc đàm phán thương mại.

Theo Reuters, việc đồng NDT tăng giá được cho là do dòng vốn chảy vào Trung Quốc và thặng dư thương mại toàn cầu của nước này đạt kỷ lục, đồng thời là sự lựa chọn thận trọng của các nhà hoạch định chính sách khi coi đồng tiền này là một công cụ ổn định thay vì một vũ khí trong tranh chấp thuế quan.

Nhiều nhà phân tích đã nhận định Trung Quốc sẽ cho phép đồng NDT tiếp tục suy yếu để bù đắp cho thuế quan của Mỹ, nhưng chính phủ nước này dường như đang thể hiện thiện chí.

Theo báo cáo của TradingView, dòng tiền của các quỹ đầu cơ đổ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc giúp đẩy chỉ số Shanghai Composite lên mức cao nhất trong 10 năm, củng cố đà tăng giá của đồng NDT.

Tờ The Financial Times lưu ý rằng sự thay đổi này diễn ra sau thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc tại Geneva vào mùa Xuân nhằm kéo dài lệnh ngừng áp thuế quan thêm 90 ngày và giảm một số loại thuế, được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là "sự thiết lập lại hoàn toàn."

Thị trường đã phản ứng tích cực vào thời điểm đó, và đồng NDT mạnh hơn được coi là sự tiếp nối của quỹ đạo hòa giải này.

Ở trong nước, một đồng tiền mạnh hơn cũng có thể giúp giảm bớt các sức ép.

Theo FastBull, đồng NDT tăng giá đã hỗ trợ nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và giải quyết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, với tỷ giá mạnh hơn hỗ trợ sức mua của các hộ gia đình trong thời điểm áp lực giảm phát đang gia tăng.

Tờ The Guardian trước đó đưa tin Chính phủ Mỹ ủng hộ việc đồng USD yếu hơn để hỗ trợ xuất khẩu của nước này. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh tỷ giá của Trung Quốc có thể là một phản ứng chiến thuật, thể hiện sự đồng thuận với các ưu tiên của Mỹ hơn là thách thức.

Nhìn chung, những động thái này cho thấy Trung Quốc đang sử dụng đồng NDT như một đòn bẩy ngoại giao, đồng thời giảm bớt căng thẳng với Mỹ, trong khi củng cố niềm tin kinh tế trong nước./.

