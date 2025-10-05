Gánh nặng thuế quan bắt đầu 'ngấm' vào giá hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ

Theo giới quan sát, tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu len lỏi vào giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại nước này - từ lon súp đến phụ tùng ôtô - ngay cả khi lạm phát chung vẫn đang tăng ở mức vừa phải.

Dữ liệu chính thức và các tuyên bố từ doanh nghiệp cho thấy sau một thời gian bán hết hàng dự trữ, các công ty đang bắt đầu chuyển gánh nặng chi phí thuế quan sang vai người tiêu dùng.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy trong sáu tháng tính đến tháng 8/2025, giá thiết bị âm thanh đã tăng 14%, váy áo tăng 8%, còn các loại dụng cụ, phần cứng tăng 5%. Đây đều là những mặt hàng chủ yếu được nhập khẩu.

Ông Mark Mathews, nhà kinh tế trưởng tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) cho hay sau hai năm gần như nằm yên, giá hàng hóa tại Mỹ giờ đang bắt đầu nhích lên.

Sáu tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã gây sốc cho thị trường khi tuyên bố áp dụng các mức thuế đối ứng với gần như mọi quốc gia. Nhưng các cuộc chiến thương mại của ông cho đến nay ít gây thiệt hại hơn nhiều so với dự kiến của giới kinh tế, với tỷ lệ lạm phát chung của Mỹ chỉ ở mức 2,9% vào tháng Tám.

Một số nhà bán lẻ đã tranh thủ nhập hàng trước thời hạn áp thuế, trong khi những người khác bảo vệ biên lợi nhuận bằng cách tăng giá có chọn lọc. Costco là một ví dụ: chuỗi bán lẻ này hạn chế ảnh hưởng từ thuế quan bằng cách trưng bày ít các mặt hàng nhập khẩu cho mùa lễ hội hơn, trong khi lấp đầy không gian trống bằng các mặt hàng có giá trị cao như phòng xông hơi và nhà kho sân vườn.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều doanh nghiệp phải công khai tăng giá để bù đắp chi phí nhập khẩu. Theo một khảo sát của công ty tư vấn Telsey Advisory Group, kể từ tháng 4/2025, các nhà bán lẻ hàng đầu đã tăng giá đối với hàng loạt sản phẩm từ áo thun, giày dép đến xe đạp, máy rửa chén.

Ông Joe Feldman, nhà phân tích tại Telsey, cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thuế quan đang có tác động và đẩy giá cả lên cao.

Ashley Furniture, nhà sản xuất đồ nội thất lớn nhất thế giới, có kế hoạch tăng giá cho phần lớn sản phẩm của mình từ 3,5% đến 12% bắt đầu từ ngày 5/10. Trong thông báo gửi tới khách hàng, công ty cho hay chính sách thuế quan hiện thời đang tạo ra những thách thức đáng kể với tác động chi phí trên toàn ngành hàng này.

Tương tự, nhà bán lẻ phụ tùng ôtô AutoZone cũng dự báo sẽ có thêm các đợt tăng giá khi tác động đầy đủ của thuế quan thể hiện rõ ràng hơn.

Giá càphê cũng đã tăng vọt, một phần do mức thuế 50% đối với Brazil - nhà xuất khẩu cà phê lớn của thế giới. Thuế quan đối với thép tấm lá mạ thiếc nhập khẩu cũng đã đẩy giá lon thực phẩm lên.

Nhà sản xuất súp đóng hộp Campbell's cho biết họ buộc phải xem xét tăng giá có chọn lọc do nguồn cung loại thép này bị hạn chế.

Hồi tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jay Powell nói rằng cho đến nay, các nhà nhập khẩu và bán lẻ Mỹ mới là bên gánh chịu phần lớn gánh nặng thuế quan. Tuy nhiên, ông Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại tập đoàn tài chính Citigroup lại có một dự báo khác.

Ông ước tính người tiêu dùng Mỹ hiện chỉ phải trả 30-40% chi phí thuế quan với phần còn lại do các doanh nghiệp chịu. Nhưng con số này có thể sẽ tăng lên 60% trong những tháng tới, khiến áp lực chi phí cho người tiêu dùng Mỹ chắc chắn sẽ thêm nặng nề./.

Thuế quan của Mỹ thúc đẩy làn sóng liên kết thương mại toàn cầu Nhiều nền kinh tế đã tìm cách bù đắp thiệt hại từ việc mất thị trường xuất khẩu vào Mỹ bằng việc tạo ra một làn sóng liên kết thương mại mới trên toàn cầu.