Nổ khí gas ở miền Trung Nigeria khiến ít nhất 38 thợ mỏ thiệt mạng

Nhà chức trách xác nhận ngoài 38 người thiệt mạng còn có 27 người khác bị thương trong vụ nổ khí gas tại một mỏ khai thác chì ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.

Một khu vực khai thác mỏ. (Nguồn: File)
Một khu vực khai thác mỏ. (Nguồn: File)

Ít nhất 38 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một mỏ khai thác chì ở bang Plateau, miền Trung Nigeria, ngày 18/2.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ nổ xảy ra tại khu khai thác mỏ Kampanin Zurak ở huyện Bashar thuộc bang Plateau. Nhà chức trách xác nhận ngoài 38 người thiệt mạng còn có 27 người khác bị thương và đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa.

Một thợ mỏ làm việc gần hiện trường cho biết: “Các nạn nhân đang làm việc dưới hầm thì bất ngờ khí gas phát nổ."

Nigeria từng ghi nhận nhiều tai nạn hầm mỏ gây thương vong nghiêm trọng trong quá khứ.

Tháng Chín năm ngoái, ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại bang Zamfara ở Tây Bắc nước này sau khi một tảng đá lớn rơi xuống mỏ khai thác trái phép trong lúc mưa lớn./.

