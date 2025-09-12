Indonesia: Nỗ lực cứu hộ 7 thợ mỏ mắc kẹt tại hầm ngầm Grasberg

Nhóm ứng phó khẩn cấp (ERG) của Công ty Freeport Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 7 thợ mỏ bị mắc kẹt trong hầm ngầm Grasberg Block Cave (GBC) tại Tembagapura, Trung Papua, sau sự cố lũ bùn tối 8/9.

Một dòng lũ bùn đã bất ngờ tràn vào hệ thống hầm ngầm GBC, mang theo đất đá và mảnh vỡ, chặn kín lối ra của công nhân đang làm việc bên trong.

Ngày 11/9, Thanh tra trưởng Cảnh sát Tembagapura, Firman, cho biết công ty đã triển khai thiết bị hạng nặng để loại bỏ khối bùn tràn vào hầm mỏ. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp khó khăn do dòng bùn vẫn tiếp tục chảy. Thiết bị không thể vào sâu vì bùn dâng liên tục.

Để ứng phó, đội cứu hộ đào một đường hầm mới nhằm tiếp tế thực phẩm, thiết lập liên lạc và mở lối cứu hộ.

Firman cho biết vẫn chưa xác minh được tình trạng chính xác của 7 công nhân, song hy vọng họ đã kịp trú ẩn trong boongke an toàn bên trong.

Freeport Indonesia đã tạm dừng mọi hoạt động khai thác ngầm để tập trung cho công tác cứu hộ.

Những báo cáo ban đầu cho thấy công nhân vẫn an toàn và liên lạc qua radio từng được duy trì, song nỗi lo hiện nay là nguồn cung cấp ôxy.

Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) đã đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, dù việc ứng phó khẩn cấp tại mỏ GBC hiện vẫn do Công ty Freeport chịu trách nhiệm.

Mỏ Grasberg là một trong những mỏ vàng và đồng lớn nhất thế giới, đóng góp quan trọng cho kinh tế Indonesia.

Theo dữ liệu của Freeport-McMoRan, trữ lượng đồng tại Grasberg chiếm tới hơn 25% sản lượng đồng toàn cầu, trong khi vàng cũng thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

Khu mỏ nằm ở địa hình núi cao Trung Papua, nơi có điều kiện khai thác khắc nghiệt và rủi ro thiên tai cao. Việc đào hầm, khoan khai thác có thể làm thay đổi cấu trúc địa chất, làm lỗ nứt hoặc làm yếu lớp phủ đất trên. Khi có mưa lớn, nước có thể thấm qua những lỗ này, dồn xuống các đường hầm, dẫn đến dòng chảy bùn.

Trong nhiều năm qua, Grasberg đã ghi nhận không ít sự cố sạt lở và tai nạn lao động, đặt ra vấn đề về an toàn mỏ./.

