Algeria đẩy nhanh khai thác mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới

Dự án khai thác và chế biến quặng sắt tại mỏ Gara Djebilet, thuộc tỉnh Tindouf (miền Tây Nam Algeria) sẽ sớm đưa hạng mục xử lý sơ cấp đầu tiên đi vào hoạt động.

Đây là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới, với trữ lượng ước tính khoảng 3,5 tỷ tấn.

Thông tin trên được đưa ra theo thông báo của Tổng Giám đốc Tập đoàn khai khoáng quốc gia Algeria Sonarem, ông Belkacem Soltani.

Nhà máy xử lý sơ cấp được xây dựng ngay tại khu mỏ có công suất 4 triệu tấn/năm, thực hiện các công đoạn nghiền, sàng lọc và tách khô quặng sắt thô trước khi lưu kho và vận chuyển. Công nghệ hiện đại được áp dụng tại đây giúp tỷ lệ thu hồi quặng đạt trên 85%.

Công trình này đánh dấu bước tiến trong chiến lược tăng cường khai thác và chế biến sâu tài nguyên khoáng sản của Algeria.

Bên cạnh đó, Sonarem và Tosyali, doanh nghiệp liên doanh Thổ Nhĩ Kỳ-Algeria, đang triển khai xây dựng nhà máy sản xuất tinh quặng sắt đầu tiên có công suất 4 triệu tấn/năm, dự kiến mở rộng lên 10 triệu tấn/năm tinh quặng và viên quặng hoàn chỉnh vào năm 2032.

Nhà máy này sẽ cung cấp tinh quặng sắt hàm lượng cao (63%) cho tổ hợp luyện kim Tosyali tại Oran.

Tổng Giám đốc Sonarem cho biết thêm, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, đặc biệt với dự án Gara Djebilet.

Các nhóm công tác chung đang được thành lập để nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng phốtpho và đẩy nhanh thử nghiệm kỹ thuật, nhằm rút ngắn tiến độ triển khai dự án./.

