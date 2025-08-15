Mỹ đầu tư 1 tỷ USD mở rộng quy mô chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD để thúc đẩy và mở rộng quy mô công nghệ khai thác, chế biến và sản xuất trên khắp các giai đoạn then chốt của chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu thiết yếu nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nguồn tài nguyên thiết yếu từ nước ngoài, vốn được sử dụng trong mọi lĩnh vực, từ pin xe điện đến chất bán dẫn.

Trong thông báo ngày 13/8, DOE cho biết số tiền đầu tư nói trên, sẽ được thực hiện thông qua việc ban hành Thông báo cơ hội tài trợ (NOFO), là để thực hiện Sắc lệnh hành pháp "Giải phóng Năng lượng Mỹ" của Tổng thống Donald Trump.

Điều này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung khoáng sản và vật liệu thiết yếu an toàn hơn, có thể dự đoán được và giá cả phải chăng hơn. Đây chính là nền tảng cho sự thống trị năng lượng, an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh công nghiệp của nước Mỹ.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, trong một thời gian dài, Mỹ đã phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài để cung cấp và xử lý các nguyên liệu quan trọng, thiết yếu cho cuộc sống hiện đại và an ninh quốc gia của đất nước.

Bộ Năng lượng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa hoạt động sản xuất các nguyên liệu quan trọng trở lại nước Mỹ và mở rộng nguồn cung nội địa đối với những nguồn tài nguyên thiết yếu này.

Bộ Năng lượng đã công bố các cơ hội tài trợ gồm 500 triệu USD để mở rộng hoạt động chế biến khoáng sản và vật liệu quan trọng tại Mỹ, bao gồm lithium, than chì, nickel, đồng, nhôm…, đồng thời sản xuất và tái chế pin.

135 triệu USD được dùng để hỗ trợ chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài; 250 triệu USD hỗ trợ các nhà máy, bao gồm nhà máy than có tiềm năng sản xuất sản phẩm phụ khoáng sản từ các quy trình công nghiệp.

Khoảng 40 triệu USD được dùng cho hoạt động thu hồi các khoáng chất quan trọng từ nước thải công nghiệp.

Số tiền còn lại trong gói đề xuất được phân bổ để hỗ trợ các quy trình trong chuỗi cung ứng nam chất đất hiếm như tinh chế và tạo hợp kim gallium, germanium và silicon carbide dùng trong chất bán dẫn.

Gói đề xuất cũng sẽ được dùng để hỗ trợ các các công nghệ như chiết xuất và phân tách lithium trực tiếp, cũng như phát triển các công nghệ tách vật liệu quan trọng giúp sản xuất sản phẩm hữu ích từ phế liệu và phụ phẩm./.

