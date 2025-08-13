Chuyên gia kinh tế của Moody’s cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở bờ vực suy thoái

Chuyên gia kinh tế Mark Zandi của Moody’s cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở bờ vực suy thoái, đồng thời chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thời điểm suy thoái có thể đã bắt đầu.

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội X cuối tuần qua, ông Zandi cho biết yếu tố quan trọng nhất để xác định suy thoái là thị trường lao động.

Theo ông, nếu số việc làm giảm liên tiếp hơn một tháng, nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy giảm.

Ông Zandi lưu ý rằng số liệu việc làm tại Mỹ hiện chưa giảm nhưng hầu như không tăng kể từ tháng 5/2025.

Ông cho rằng các điều chỉnh dữ liệu việc làm gần đây đều giảm mạnh so với ước tính ban đầu, nên không loại trừ khả năng các bản điều chỉnh sắp tới sẽ cho thấy thị trường việc làm đã bắt đầu đi xuống.

Ông cũng chỉ ra rằng, khi một nửa trong số 400 ngành được khảo sát báo cáo giảm việc làm, suy thoái thường đã bắt đầu. Dữ liệu tháng 7/2025 cho thấy hơn 53% ngành báo cáo cắt giảm nhân sự, chỉ riêng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ghi nhận tăng trưởng việc làm.

Tuy vậy, ông Zandi nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp là chỉ số chậm phản ánh thực tế và năm nay lực lượng lao động gần như đi ngang, một phần do số lao động nhập cư giảm.

Vì vậy, ông cho rằng thất nghiệp sẽ là thước đo kém hiệu quả để nhận biết suy thoái hiện nay.

Theo định nghĩa của ông, suy thoái chỉ xảy ra khi số việc làm giảm liên tục trong vài tháng, và Mỹ hiện vẫn chưa ở mức này.

Tuy nhiên, ông Zandi cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều nếu chính sách kinh tế gây sức ép lên tăng trưởng.

Trước đó, ông từng nêu các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là thuế quan và nhập cư, là những yếu tố chính khiến kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái./.

Thuế quan bắt đầu tác động đến nền kinh tế Mỹ Doanh số bán hàng cho người mua trong khu vực tư nhân trong nước, một chỉ số quan trọng cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, chỉ tăng 1,2%, mức tăng yếu nhất kể từ năm 2022.