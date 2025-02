Trung Quốc: Xuân vận năm 2025 lập kỷ lục mới về vận chuyển hành khách

Trong mùa Xuân vận năm 2025, nhờ lợi thế từ sức mạnh toàn diện của đất nước không ngừng được nâng cao và cơ sở hạ tầng giao thông không ngừng được hoàn thiện, người dân của đất nước tỷ dân đã có nhiều lựa chọn và đảm bảo tốt hơn cho việc đi lại.

Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong đợt Xuân vận kéo dài 40 ngày (từ ngày 14/1-22/2/2025), tổng số lượt người di chuyển xuyên vùng đạt 9,02 tỷ lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024, lập kỷ lục lịch sử mới.

Cụ thể, số lượng hành khách di chuyển bằng tàu hỏa đạt 510 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; số lượng người di chuyển bằng đường cao tốc là 8,39 tỷ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, lượng người di chuyển bằng xe tự lái đạt 7,17 tỷ và số người di chuyển bằng xe vận chuyển thương mại đạt 1,22 tỷ); số lượng hành khách di chuyển bằng đường thủy là 31,21 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không đạt 90,2 triệu lượt, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Vụ trưởng Vụ Dịch vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Cao Bác cho biết trong đợt Xuân vận năm nay, ngành giao thông vận tải đã tận dụng tối đa lợi thế của việc điều phối giao thông toàn diện. Tổng cộng có hơn 14.000 chuyến tàu hỏa, hơn 650.000 xe chở khách và hơn 4.100 máy bay hàng không dân dụng đã được triển khai trên toàn quốc.

Mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông phát triển tốt và đảm bảo năng lực vận tải đã đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại đa dạng của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Sau 40 ngày Xuân vận, nhiều con số mới đã được thiết lập, và đằng sau đó là mạng lưới giao thông lập thể tổng hợp hiện đại ngày càng an toàn, tiện lợi và thông minh. Hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc, mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới, cũng như cảng biển, sân bay đẳng cấp thế giới.

Trong những năm gần đây, hệ thống đường bộ, đường thủy, hàng không dân dụng và đường sắt đã kết hợp với nhau để dần hình thành nên một hệ thống giao thông đa cấp. Tổng chiều dài của mạng lưới giao thông toàn diện đã vượt trên 6 triệu km, giúp mọi người tự tin di chuyển bất cứ khi nào họ muốn./.

Đường sắt Trung Quốc vận chuyển hơn 400 triệu lượt khách trong đợt Xuân vận 2025 Lượng hành khách tiếp tục tăng mạnh sau Tết Nguyên tiêu, khi hàng triệu lao động nhập cư trở lại làm việc và sinh viên trở lại trường học, báo hiệu một đợt cao điểm mới trong vận tải hành khách.