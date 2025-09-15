Công nghệ

Nvidia vi phạm các quy định về chống độc quyền của Trung Quốc

Nvidia bị phát hiện vi phạm các quy định về chống độc quyền của Trung Quốc và nước này sẽ mở một cuộc điều tra bổ sung, ngay sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước bước sang ngày thứ hai.

Lê Minh
(Ảnh: CNBC)
Trung Quốc cho biết một cuộc điều tra đã phát hiện tập đoàn sản xuất chip Nvidia (Mỹ) vi phạm các quy định về chống độc quyền của nước này, và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra bổ sung, ngay sau khi những cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước bước sang ngày thứ hai.

Theo tuyên bố của Cục Quản lý Nhà nước về quy chế thị trường Trung Quốc (SAMR), cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Nvidia đã vi phạm Luật Chống độc Quyền nước này. Vì vậy, SAMR đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật. Tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc của Nvidia hay cuộc điều tra tiếp theo.

Trong tháng trước, Nvidia, tập đoàn hàng đầu về chip AI có trụ sở tại California, đã công bố báo cáo lợi nhuận, bày tỏ lo ngại về hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, khi đang chịu sự giám sát ngày càng nghiêm ngặt của Chính phủ Mỹ, do căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng.

Khoảng một giờ trước thông báo của SAMR, các quan chức hai nước đã bắt đầu ngày đàm phán thương mại thứ hai liên tiếp tại Madrid (Tây Ban Nha), nhằm thu hẹp bất đồng về một loạt vấn đề đã ảnh hưởng bất lợi đến mối quan hệ song phương.

Chương trình nghị sự của lần đàm phán này bao gồm các vấn đề an ninh quốc gia và tình trạng của nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok thuộc tập đoàn ByteDance Ltd., vốn đang đối mặt với hạn chót trong tuần này để đạt được một thỏa thuận nhằm tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Các quan chức hai nước cũng được cho là sẽ chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay trong tháng 10 tới, khi hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc.

Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt với Mỹ để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng là bán dẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nvidia #Độc quyền #Sản xuất chip Trung Quốc
