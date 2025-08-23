Công nghệ

Nvidia thảo luận khả năng phát triển chip AI mới cho thị trường Trung Quốc

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết tập đoàn đang thảo luận với Chính phủ Mỹ về khả năng phát triển dòng chip AI B30A phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu năm 2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngày 22/8, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết công ty đang trao đổi với chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng phát triển loại chip máy tính mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh các quy định kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ vẫn còn nghiêm ngặt.

Trong cuộc gặp với tập đoàn sản xuất chất bán dẫn TSMC, đối tác chính của Nvidia tại Đài Loan (Trung Quốc) và cũng là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, ông Huang xác nhận đang đề xuất một sản phẩm thuộc thế hệ tiếp theo của dòng chip H20 cho thị trường Trung Quốc.

Ông cho biết sản phẩm mới này dự kiến có tên “B30A,” phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Huang cũng cho biết quyết định cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào Chính phủ Mỹ.

Hiện, Nvidia đang đàm phán với chính phủ nhưng còn quá sớm để biết kết quả cuối cùng.

B30A được phát triển dựa trên công nghệ Blackwell, là cấu trúc GPU (bộ xử lý đồ họa) thế hệ mới của Nvidia cung cấp hiệu năng, kết nối, bảo mật và khả năng mở rộng vượt trội, đặc biệt nhắm vào các ứng dụng AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, hiệu năng của B30A chỉ bằng một nửa so với dòng chip cao cấp B300, vốn đang bị Mỹ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia.

Gần đây, Chính quyền Mỹ đã cho phép nối lại việc xuất khẩu chip H20 cho Trung Quốc, sau khi bị đình chỉ từ tháng Tư vừa qua.

Theo quy định mới, Nvidia sẽ phải nộp cho Chính phủ Mỹ 15% thuế cho mỗi lô hàng xuất sang Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Trung, trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây, đã nhất trí gỡ bỏ một số hàng rào phi thuế quan.

Trung Quốc đồng ý cấp thêm giấy phép xuất khẩu nam châm đất hiếm, còn Washington dỡ bỏ một số hạn chế đối với phần mềm thiết kế chip và động cơ phản lực.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho rằng chip của Nvidia có “vấn đề an ninh nghiêm trọng,” bao gồm khả năng theo dõi vị trí, tắt máy từ xa và nghi vấn có “cửa hậu” bảo mật. Đáp lại, ông Huang khẳng định dòng chip H20 của Nvidia không có bất kỳ “cửa hậu” nào./.

