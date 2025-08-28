CEO Nvidia lạc quan về triển vọng nhu cầu chip AI

Ngày 27/8, Giám đốc điều hành công ty sản xuất chip Nvidia, Jensen Huang, khẳng định làn sóng chi tiêu cho chip trí tuệ nhân tạo (AI) chưa hề kết thúc và dự báo cơ hội sẽ mở rộng thành thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, bất chấp quan điểm lạc quan của ông Huang, giao dịch trước giờ mở cửa ngày 28/8, cổ phiếu Nvidia vẫn giảm 1,56% xuống còn 178,77 USD.

Nguyên nhân dẫn tới kết quả này là do dự báo doanh thu quý 3/2025 của công ty này không tạo được ấn tượng mạnh như nhà đầu tư mong đợi.

Nvidia đạt doanh thu 46,7 tỷ USD trong quý 2/2025, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước và vượt nhẹ so với dự kiến 46 tỷ USD của các nhà phân tích. Lợi nhuận ròng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Nvidia dự kiến doanh thu quý 3/2025 đạt 54 tỷ USD, sai số trên dưới 2%. Con số này chưa bao gồm doanh số chip H20 tại Trung Quốc.

Triển vọng doanh thu trên còn chưa tính đến nguồn thu tiềm năng từ thị trường Trung Quốc, phản ánh sự bất ổn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Trước tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, ông Huang đã lên tiếng trấn an. Quan điểm lạc quan của ông đối lập với sự ảm đạm gần đây trên thị trường cổ phiếu AI và cảnh báo từ một số lãnh đạo ngành công nghệ rằng nhà đầu tư đang quá hưng phấn.

CEO Nvidia nói: “Một cuộc cách mạng công nghiệp mới đã bắt đầu. Cuộc đua AI đang diễn ra. Chúng tôi dự báo chi tiêu cho hạ tầng AI sẽ đạt 3.000 đến 4.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.”

Động lực chính cho nhu cầu chip Nvidia đến từ các tập đoàn công nghệ lớn, vốn sở hữu và vận hành trung tâm dữ liệu cực lớn để cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, AI và hạ tầng số toàn cầu.

Ông Matt Orton, Giám đốc giải pháp tư vấn tại Raymond James Investment Management, nhận định: “Các công ty vốn hóa khổng lồ đang thúc đẩy phần lớn chi tiêu đầu tư mà Nvidia hưởng lợi.”

Ông cho rằng sức bền của làn sóng đầu tư AI vẫn rất lớn, khi các “gã khổng lồ” công nghệ tiếp tục mở rộng kinh doanh mà chưa cho thấy dấu hiệu chậm lại trong kết quả kinh doanh của Nvidia.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia tăng vượt trội so với mức tăng khoảng 10% của thị trường chung, song nhóm cổ phiếu AI lại có dấu hiệu hạ nhiệt. CEO OpenAI, Sam Altman, mới đây cảnh báo nhà đầu tư có thể đang “quá phấn khích” với AI.

Dù vậy, ông Huang dường như không mấy lo ngại. Ông nhấn mạnh công nghệ của Nvidia giúp khách hàng xử lý lượng dữ liệu ngày càng lớn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Ông Huang dự báo dựa trên khoản chi 600 tỷ USD mà các khách hàng lớn như Microsoft và Amazon sẽ dành cho trung tâm dữ liệu năm nay.

Theo ông, với một trung tâm dữ liệu có chi phí lên tới 60 tỷ USD, Nvidia có thể thu về khoảng 35 tỷ USD.

Các dòng chip cao cấp Blackwell của Nvidia đã kín đơn đặt hàng đến tận năm 2026, trong khi thế hệ chip Hopper trước đó vẫn đang bán chạy./.

