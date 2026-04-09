Israel đẩy nhanh hoạt động sản xuất tên lửa Arrow 3

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 9/4, Israel đã phê duyệt kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn Arrow 3 trong bối cảnh nhu cầu phòng thủ gia tăng do các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Quyết định được thông qua sau nhiều tháng thảo luận kỹ lưỡng giữa các cơ quan chức năng.

Ủy ban Bộ trưởng về mua sắm, do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đứng đầu, đã phê duyệt kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tại Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (IAI), cho phép đặt hàng thêm tên lửa Arrow 3. Quy mô cụ thể của hợp đồng không được công bố vì lý do an ninh, song mỗi tên lửa được ước tính có giá trên 2 triệu USD.

Arrow 3 hiện là lớp phòng thủ chủ lực của Israel trước các tên lửa đạn đạo tầm xa, với khả năng đánh chặn ngoài khí quyển. Từ sau ngày 7/10/2023, hệ thống này đã được sử dụng nhiều để đối phó với các đòn tấn công từ Iran và Yemen.

Trong một số trường hợp, Israel cũng sử dụng hệ thống David's Sling để đánh chặn ở độ cao thấp hơn nhằm tiết kiệm kho dự trữ Arrow.

Theo các nguồn tin, trước đó, quyết định tăng sản xuất bị trì hoãn do bất đồng giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về nguồn kinh phí.

Bộ Tài chính muốn hạn chế chi tiêu quốc phòng do ngân sách đã tăng mạnh, trong khi Bộ Quốc phòng đánh giá xung đột hiện nay chỉ là giai đoạn đầu của chiến dịch kéo dài nên đòi hỏi phải nhanh chóng bổ sung kho dự trữ.

Một số ước tính quốc tế cho rằng kho tên lửa đánh chặn của Israel đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, giới chức nước này đã bác bỏ và khẳng định vẫn duy trì sản xuất liên tục cũng như đã tăng tốc trong thời gian qua.

Trên thực tế, sản lượng Arrow 3 đã tăng gấp 3 lần trong năm qua, một phần nhờ các hợp đồng xuất khẩu lớn, trong đó có thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Đức.

Việc phê duyệt kế hoạch mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trong những tháng tới nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ của Israel trước nguy cơ leo thang chiến tranh.

Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh ưu tiên chiến lược của Israel trong việc củng cố hệ thống phòng không đa tầng, đồng thời cho thấy những thách thức trong cân đối ngân sách giữa yêu cầu về an ninh và ổn định tài chính trong thời chiến./.

