Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia tại tỉnh Basra, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang năng lượng sạch và tăng cường an ninh điện năng của quốc gia Vùng Vịnh này.

Cựu Bộ trưởng Điện lực Iraq Ziyad Ali Fadel cho biết giai đoạn đầu của dự án có công suất 250 MW đã bắt đầu hoạt động thương mại sau nhiều năm chuẩn bị.

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế do tác động của chiến sự giữa Mỹ-Israel với Iran.

Việc đưa nhà máy vào vận hành cũng giúp củng cố lưới điện quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống.Nhà máy nằm trên diện tích khoảng 4,6 km² tại sa mạc Rumaila, với hơn 500.000 tấm pin Mặt trời trong giai đoạn đầu. Tổng thể dự án sẽ sử dụng khoảng 2 triệu tấm pin trên diện tích gần 9 km².

Khi hoàn thành, dự án đạt tổng công suất khoảng 1.000 MW, chia thành 4 tổ máy, mỗi tổ 250 MW, trở thành một trong những dự án năng lượng Mặt trời lớn nhất khu vực.

Việc triển khai dự án phù hợp với chiến lược của Iraq nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu đang chuyển dịch./.

