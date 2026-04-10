Những chuyến viện trợ quốc tế đầu tiên tới Iran kể từ khi xung đột bùng phát

Ngày 10/4, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) phối hợp với Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động một đoàn viện trợ nhân đạo khẩn cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc gia này được cảnh báo là “rất nghiêm trọng."

Phát biểu ngay trước khi đoàn xe rời khu vực ngoại ô Ankara, người phát ngôn IFRC Scott Craig nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo tại Iran đang ở mức cực kỳ cao, đồng thời cảnh báo tình hình rất nghiêm trọng và có thể kéo dài trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến xung đột.

Ông cho biết hệ thống y tế của Iran đã bị phá hủy nặng nề, trong khi thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng, đồng thời gây ra những tác động tâm lý sâu rộng đối với người dân.

Hoạt động cứu trợ diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Đoàn viện trợ mang khoảng 200 bộ dụng cụ điều trị chấn thương, phục vụ cấp cứu các nạn nhân bị thương do không kích. Bên cạnh đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 4 xe tải chở tổng cộng 48 tấn hàng cứu trợ, gồm bộ trú ẩn khẩn cấp cho người sơ tán, bộ dụng cụ vệ sinh và vật tư y tế thiết yếu.

Theo ông Craig, đây là một trong những chuyến hàng viện trợ quốc tế đầu tiên tới Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cho biết các gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các tuyến vận tải đường biển, đã gây nhiều khó khăn cho việc thu mua và vận chuyển hàng hóa, do đó việc lựa chọn tuyến đường bộ qua Thổ Nhĩ Kỳ được coi là giải pháp hiệu quả và linh hoạt.

Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Meric Yilmaz cho biết khoảng 3,6% trong tổng số 90 triệu dân Iran đã phải rời bỏ nhà cửa. Bên cạnh đó, 62.000 ngôi nhà và hơn 20.000 cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy. Bản thân Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cũng chịu thiệt hại nặng nề, với 17 trung tâm và gần 100 xe cứu thương bị hư hại.

Theo kế hoạch, đoàn xe dự kiến sẽ tới thủ đô Tehran trong vòng 48 giờ, sau đó hàng cứu trợ sẽ được phân phối tới các trung tâm đang tiếp nhận người sơ tán./.

Người dân Iran đổ ra đường sau khi lệnh ngừng bắn với Mỹ được công bố Rạng sáng 8/4, không khí ăn mừng tràn ngập khắp đường phố của thủ đô Tehran, dòng người đổ ra đường, vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu khi lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ chính thức được công bố.