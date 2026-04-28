Đắk Lắk: "Lên rừng, xuống biển" với chuỗi hoạt động đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhằm phục vụ nhân dân và du khách vui chơi, trải nghiệm, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tại phường Tuy Hòa (khu vực phía Đông tỉnh).

Điểm nhấn chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”, khai mạc lúc 20 giờ ngày 30/4 tại Quảng trường Phú Yên. Với thời lượng hơn 100 phút, chương trình hứa hẹn thu hút du khách khi được dàn dựng bài bản, có ứng dụng công nghệ trình chiếu (3D mapping) và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Nội dung chương trình tái hiện hành trình con người kiến tạo và mở rộng không gian sống, từ quy dân, lập ấp, hình thành cộng đồng đến dấu mốc Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 mở ra thời kỳ hòa bình và phát triển.

Trong dòng chảy ấy, không gian phía Đông của Đắk Lắk - nơi tiếp giáp biển, trở thành hướng mở quan trọng, đưa con người từ đất liền vươn ra đại dương.

Từ những hoạt động đánh bắt gần bờ gắn với ghe bầu, qua quá trình tích lũy kinh nghiệm và thích nghi với môi trường biển, ngư dân từng bước hình thành nghề câu cá ngừ đại dương bằng phương pháp câu vàng, một bước phát triển mang tính đột phá trong khai thác biển, để từ đó phương thức đánh bắt này lan ra khắp các ngư trường của Tổ quốc.

Song song với đó, từ ngày 30/4-3/5, tại Quảng trường Phú Yên diễn ra Không gian trưng bày, trình diễn chế biến cá ngừ và không gian ẩm thực các món ngon miền biển, quy mô rộng 800m2.

Tỉnh sẽ trưng bày các phân khu trải nghiệm trọng tâm: Không gian trình diễn chế biến cá ngừ đại dương; Không gian ẩm thực các món ngon miền biển; Không gian trưng bày trải nghiệm văn hóa nghề câu.

Thông qua các hoạt động trưng bày và trình diễn, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nghề câu cá ngừ, văn hóa biển của ngư dân và chuỗi giá trị của ngành cá ngừ đại dương. Hoạt động này không chỉ tôn vinh giá trị kinh tế - văn hóa từ cá ngừ đại dương mà còn khẳng định sức mạnh của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất - nơi hội tụ cả tinh hoa đại dương và đặc trưng cao nguyên.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình kích cầu du lịch, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong sẽ diễn ra hoạt động bay khinh khí cầu.

Nhân dân và du khách sẽ được bay trải nghiệm từ ngày 29/4-1/5 trong hai khung giờ (từ 4 giờ 30 phút-9 giờ và từ 17-21 giờ). Dự kiến 12 khinh khí cầu rực rỡ sẽ là điểm nhấn thu hút nhân dân và du khách trải nghiệm, “check-in” độc đáo trong dịp nghỉ lễ.

Một hoạt động nổi bật khác là Giải chạy việt dã “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026, diễn ra lúc 7 giờ ngày 3/5 tại xã Hòa Xuân, dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên tham gia. Giải chạy nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho người dân và du khách; đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, danh thắng Núi Đá Bia và hình ảnh du lịch Đắk Lắk năng động, thân thiện.

Trong khi phía Đông nhộn nhịp với sóng biển, khu vực phía Tây (trung tâm Buôn Ma Thuột) lại mang đến chiều sâu văn hóa di sản.

Thu hoạch càphê ở tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong hai ngày 1-2/5, Bảo tàng Đắk Lắk sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm phục vụ khách tham quan như biểu diễn nghệ thuật “Càphê văn hóa - Âm vang đại ngàn”; Một ngày trải nghiệm cùng trang phục Êđê; trình diễn hát Then-đàn Tính, múa chén, nhảy sạp, ẩm thực dân gian của người Tày; trải nghiệm các sản phẩm từ cây Kơ Nia; trải nghiệm món ăn dân gian tại Nhà dài Êđê.

Ngoài ra, khi đến bảo tàng trong hai ngày nghỉ lễ, du khách còn được trải nghiệm làm đồ thủ công thổ cẩm, các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, trải nghiệm quy trình pha chế cà phê và tham gia trò chơi dân gian…

Dịp này, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Bản sắc các dân tộc Việt Nam”; quảng bá, giới thiệu ấn phẩm du lịch Đắk Lắk; múa Lân-Sư-Rồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long cho biết việc tổ chức hoạt động từ văn hóa biển đến di sản cao nguyên nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kích cầu du lịch, quảng bá hình một Đắk Lắk năng động, đa bản sắc và có khả năng kiến tạo những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Chuỗi hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích", “đòn bẩy” để kích cầu du lịch cao điểm hè, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón trên 2 triệu lượt khách trong quý 2/2026 và đón 8 triệu lượt khách năm 2026, cùng với tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay./.

​