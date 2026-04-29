Giới trẻ nghỉ lễ 30/4: Gợi ý “bản đồ chill” trong lòng Thủ đô Hà Nội

Trong xu hướng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, với lựa chọn “staycation” (du lịch tại chỗ) của một bộ phận không nhỏ giới trẻ, nội đô Thành phố trở thành “tọa độ sống chậm” có nhiều trải nghiệm thú vị với vô vàn lựa chọn.

Từ những quán ăn chuẩn vị, điểm “check-in triệu view” đến không gian “chữa lành” giữa thiên nhiên xanh mát..., giới trẻ ngày nay đang chọn cách tái tạo năng lượng rất khác.

“Bến hoa” cổ tích

Nằm dưới chân cầu Long Biên, bến hoa Phúc Xá là khu vực bãi bồi ven sông Hồng được cải tạo thành không gian công cộng xanh từ cuối năm 2024. Từ khu đất tưởng chừng bị lãng quên, nơi đây đã được chính quyền địa phương cùng các tổ chức, người dân cải tạo thành vườn hoa mở với nhiều loài như cúc, sao nhái, bươm bướm, hướng dương… tạo nên không gian xanh, nhiều sắc màu ngay trung tâm Thành phố.

Nhờ vị trí đắc địa, “bến hoa” nhanh chóng trở thành điểm “check-in” thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn – thời điểm lý tưởng để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn bên sông Hồng.

Bước vào không gian trong lành (vé vào cửa 20 nghìn đồng/người) này, cũng nhờ ít dịch vụ thương mại hóa mà nơi đây vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, gần gũi - yếu tố khiến bến hoa Phúc Xá được nhiều bạn trẻ lựa chọn như một “khoảng nghỉ” giữa lòng đô thị.

Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng tại bến hoa Phúc Xá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

“Tọa độ” picnic

Không chỉ là điểm dạo bộ quen thuộc, Công viên Bách Thảo đang trở thành “tọa độ picnic” được giới trẻ “lười xê dịch” lựa chọn cho dịp nghỉ lễ. Với địa hình thoải, nhiều bãi cỏ rộng và tán cây cổ thụ phủ bóng, nơi đây phù hợp để trải thảm, tổ chức những bữa ăn nhẹ ngoài trời.

Việc giới trẻ chủ động tìm đến những “lá phổi xanh” này cho thấy nhu cầu kết nối với thiên nhiên đang ngày một rõ rệt. Huyền My (22 tuổi, làm công việc kinh doanh tại Hà Nội) chia sẻ sự thích thú với mô hình trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên này: “Thường mình sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ như trái cây, bánh ngọt, đồ uống mang theo. Khi đi cùng bạn bè, mình có thể kết hợp với các hoạt động như chụp ảnh, chơi boardgame, hay đọc sách.”

Không ít người trẻ tới công viên còn đầu tư concept trang trí nhẹ để tạo không gian mang tính cá nhân hóa, phục vụ nhu cầu chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm. Xu hướng picnic tại không gian xanh trong lòng Thành phố phản ánh sự thay đổi nhu cầu trong cách tận hưởng kỳ nghỉ của giới trẻ: ưu tiên trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, chi phí hợp lý và linh hoạt về thời gian.

Huyền My chọn picnic tại Công viên Bách thảo cho kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Trải nghiệm truyền thống ở Ô Đồng Lầm

Tại phố nhỏ Ô Đồng Lầm (một trong những cửa ô xưa của Hà Nội, nằm ở khu vực ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt-Đào Duy Anh), mô hình “càphê ống tre” đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhờ cách tiếp cận mới trong cách trải nghiệm đồ uống.

Thay vì sử dụng ly thủy tinh hay ly nhựa, quán dùng ống tre – vật liệu gần gũi đậm “chất Việt Nam.” Mỗi ly tre vừa để chứa đựng thức uống quen thuộc vừa mới mẻ trong hình thức sử dụng, thân thiện môi trường khi có thể tái chế nhiều lần, hoặc “biến hình” thành vật dụng để trồng cây, trang trí.

Không gian quán còn được bày trí rợp cờ hoa, cùng hoạt động trải nghiệm sáng tạo là vẽ nón. Chỉ với mức giá từ 50 nghìn đồng, các bạn trẻ được sử dụng màu vẽ, tự tay trang trí chiếc nón lá nhỏ và được về như một món đồ lưu niệm xinh xắn.

Theo chia sẻ từ quản lý quán Khuất Nghĩa, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm vừa mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, vừa góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng bền vững.

Sự kết hợp giữa đồ uống, trải nghiệm và thông điệp văn hóa khiến mô hình càphê ống tre không chỉ là một điểm đến “check-in,” mà còn là nơi giới trẻ tìm kiếm những giá trị cội nguồn và hiểu hơn về văn hóa truyền thống.

Trải nghiệm càphê ống tre và vẽ nón lá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Photobooth phong cách “báo in”

Giữa phố cổ đông đúc, một chiếc booth màu vàng nổi bật in dòng chữ “Bản tin Việt Nam” trở thành điểm check-in thú vị với du khách và đặc biệt là các bạn trẻ genZ. Không còn là những phòng chụp kín với phông nền dựng sẵn, photobooth này theo xu hướng “mang máy ảnh ra phố,” biến phố phường Hà Nội thành “background xịn mịn.”

Chỉ cần đứng vào khung hình, phía sau đó có thể là một góc phố quen, dòng xe chạy ngang hay đơn giản chỉ là nhịp sống chân thật của Thủ đô. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chính sự ngẫu nhiên trong từng khuôn hình ấy khiến bức ảnh trở nên tự nhiên và ra “chất Hà Nội” hơn hẳn.

Điểm thú vị nhất nằm ở phần thành phẩm: ảnh không in theo kiểu photobooth truyền thống mà được thiết kế như một trang báo mini. Có tiêu đề, có bố cục, có cả “vibe bản tin” – nhìn vào cứ như vừa xuất hiện trên một ấn phẩm báo chí thu nhỏ.

﻿ Photobooth phong cách “báo in” độc đáo. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Xao xuyến quà chiều phố cổ

Trung tâm phố cổ vẫn là “trục ẩm thực” hấp dẫn với những du khách muốn trải nghiệm những hương vị đậm chất Thủ đô nhất. Không chỉ là “thiên đường” của những món ăn chuẩn vị, phố cổ Hà còn có một nhịp ăn uống rất riêng, nơi bạn có thể trải nghiệm từ bữa chính no nê đến những thức quà chiều hấp dẫn chỉ qua vài con phố.

Ban ngày, phố cổ luôn đông vui, tấp nập trong vô số hàng quán bán những “món ăn quốc dân” như phở, bún chả, bánh cuốn, nộm, cháo sườn, bánh mỳ, chả cá… Những cái tên quen thuộc có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng phải thưởng thức giữa không gian “36 phố Hàng” mới thấy thực là tinh hoa chốn Kinh kỳ.

Tuy chỉ ngồi ghế nhựa, ăn nhanh, nói chuyện rôm rả bên dòng người tấp nập… nhưng chính phong cách tưởng chừng dân dã không phải nơi nào cũng có ấy lại có sức hút riêng, hấp dẫn cả những chính khách quốc tế tìm đến trải nghiệm khi có dịp công du Thủ đô Hà Nội.

Một số “location” (địa điểm) thường có mặt trong sổ tay du khách gợi ý là: Phở bò Khôi hói, bún chả Hương Liên, bún riêu Trang béo, bánh cuốn bà Hoành, xôi Mây, cháo sườn bà Lợi, chả cá Thăng Long…

Chè truyền thống mát lạnh, vừa ăn vừa ngắm nhìn phố cổ nhộn nhịp. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Mỗi xế chiều, sau quãng nghỉ ở một quán càphê thư giãn ngắm phố phường, hành trình ẩm thực của du khách có thể tiếp tục với một nhịp nhàng hơn với các món quà vặt: tào phớ mát lạnh, chè 4 mùa, xôi chè bà Thìn, kem dừa Hàng Than, bánh rán nóng Hàng Chiếu, hoa quả dầm Hàm Long, nộm bò khô Hồ Hoàn Kiếm, nem chua rán bà già ngõ Tạm Thương, hay đơn giản là hoài niệm với Kem Tràng Tiền…

Mỗi thứ một chút một chút, để cùng chậm rãi cảm nhận chân dung cuối ngày của kỳ nghỉ Thủ đô không vội vã./.

“Kỳ nghỉ vàng” 30/4 tăng nhiệt: Du khách Việt chuộng các “điểm đến quốc dân” Thay vì mạo hiểm khám phá những địa điểm ít người biết đến, du khách Việt đang ưu tiên những điểm đến nổi tiếng, dễ di chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí mà vẫn có được những trải nghiệm ý nghĩa.