Thời tiết các điểm "nóng" du lịch dịp 30/4-1/5: Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt

Theo dự báo về thời tiết dịp 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4-3/5) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại các điểm "nóng" du lịch như Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, từ đêm 2/5 là 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, từ ngày 2/5 là 31-33 độ C.

Tại một số địa điểm du lịch khác như: Sapa (tỉnh Lào Cai) ngày và đêm 30/4-1/5 có lúc có mưa rào (xác suất mưa từ 55-60%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Ngày và đêm 2-3/5, ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 20%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) ngày và đêm 30/4-1/5 không mưa, trưa chiều trời nắng (xác suất mưa dưới 30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Ngày và đêm 2-3/5 ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 20%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Thành phố Huế ngày và đêm 30/4-1/5, ngày 30/4 có lúc có mưa rào, sau không mưa (xác suất mưa từ 65-70%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Ngày và đêm 2-3/5, ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 20%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Thành phố Đà Nẵng ngày và đêm 30/4-1/5 không mưa, ngày 1/5 trưa chiều trời nắng (xác suất mưa dưới 30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Ngày và đêm 2-3/5, ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 20%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Quy Nhơn ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực Nha Trang ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa dưới 30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Đà Lạt ngày nắng, chiều và tối có khả năng có mưa rào và dông, đêm không mưa (xác suất mưa 55-65%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa (xác suất mưa 20-35%), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Cần Thơ ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa (xác suất mưa 20-35%), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; ngày 3/5, khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; từ đêm 2/5 là 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, từ ngày 2/5 là 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam. Từ ngày 1/5 ngày nắng, ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, từ đêm 2/5 là 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, từ ngày 2/5 là 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc. Từ ngày 1/5 ngày nắng, ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 30/4 Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; Nam Bộ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C; Nam Bộ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chiều tối 27/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên khu vực Vật Lại, Bất Bạt, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 17 giờ 43 phút đến 19 giờ 43 phút ngày 27/4, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên vùng biển phía Bắc ngoài khơi của tỉnh Quảng Ninh.

Cảnh báo, từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 27/4, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông có vùng biển nói trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi và cảnh báo./.

Hiện tượng thời tiết El Nino có thể sẽ quay lại vào giữa năm nay Hiện tượng thời tiết El Nino có thể xảy ra sớm nhất trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 7 với những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một đợt gây ảnh hưởng rất mạnh.

