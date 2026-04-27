Dự báo xuất hiện đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng tới Bắc Bộ từ đêm 28/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-32 độ C.

Khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, trời chuyển mát.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, từ gần sáng 29/4, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

"Gió giật mạnh. biển động, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan cảnh báo.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, chiều tối và đêm 27/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1./.

