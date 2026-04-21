Bắc Bộ chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Dự báo chi tiết, đêm 22 và ngày 23/4, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Từ chiều tối ngày 22-23/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23-24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trước khi không khí lạnh tăng cường, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến thành phố Huế xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Tại Nam Bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ C.

Sang ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng, cục bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi vượt 35 độ C./.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết nguy hiểm từ nay đến cuối năm 2026 Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 tháng tới, số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025; đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.