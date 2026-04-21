Thời tiết ngày 21/4: Trung Bộ nắng nóng trở lại, có nơi trên 37-38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến thành phố Huế xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Tại Nam Bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ C.

Sang ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–50%.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng, cục bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55–60%.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi vượt 35 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2–3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C; cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C./.

