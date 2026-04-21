Gia Lai: Xác minh, xử lý vụ khai thác lâm sản trái phép vùng giáp ranh

Trước diễn biến phức tạp về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép khu vực giáp ranh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 3968/SNNMT-KL yêu cầu xác minh, xử lý tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn và khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê được giao chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Chư Prông, lực lượng kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn, chính quyền địa phương hai xã Ia Le, Ia Lâu tổ chức kiểm tra, xác minh các khu vực nghi vấn, nhất là địa bàn giáp ranh. Kết quả báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 22/4/2026.

Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk trao đổi thông tin về tình hình vi phạm, xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét khu vực giáp ranh để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra giữa hai tỉnh.

Việc kiểm tra được mở rộng sang các tuyến vận chuyển, điểm tập kết và cơ sở có hoạt động kinh doanh thu mua, sử dụng lâm sản. Các đơn vị chức năng rà soát nguồn gốc gỗ, củi và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng lâm sản không hợp pháp.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong quản lý. Trường hợp để xảy ra vi phạm kéo dài mà không phát hiện, ngăn chặn, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Ủy ban Nhân dân các xã Ia Le, Ia Lâu được giao phối hợp với các Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, Chư Prông, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát địa bàn, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình trạng xâm hại rừng, khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản 1052/CCKL-XLVP yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao; thay đổi phương thức, thời gian tuần tra theo hướng linh hoạt, đột xuất nhằm phát hiện sớm vi phạm, không để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc hình thành điểm nóng.

Các Hạt kiểm lâm khu vực, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chủ động rà soát, nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng gỗ, củi rừng tự nhiên làm chất đốt, sấy thuốc lá, đốt than, nung gạch, ngói, sản xuất viên nén, than hoạt tính trên địa bàn quản lý, qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng gỗ, củi rừng tự nhiên có nguồn gốc bất hợp pháp theo quy định của pháp luật./.

