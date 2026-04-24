Kiên quyết xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên Vịnh Hạ Long

Ngày 24/4, Tổ công tác của Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử tổ chức tuần tra, giám sát và xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản trái phép ven bờ trên vịnh, phát hiện và xử lý 2 trường hợp.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 24/4, tổ công tác tiến hành tuần tra ven bờ tại khu vực hòn Cò Lớn phát hiện trường hợp nuôi ngao trái phép.

Hộ nuôi trồng là ông P.Đ.T (trú xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khoảng 9.000 lồng nuôi ngao, 1 tàu vỏ gỗ, 1 tàu vỏ composite có chiều dài hơn 5m, không lắp máy; 7 người đang thu hoạch ngao.

Ông P.Đ.T không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc cấp phép nuôi trồng thủy sản tại khu vực.

Tổ công tác đã yêu cầu ông P.Đ.T chấm dứt ngay hành vi nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực và di dời toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ nuôi trồng thủy sản ra khỏi khu vực.

Tiếp tục quá trình kiểm tra, vào khoảng 9 giờ 30 phút, tại khu vực hòn Ngang To, Vịnh Hạ Long, tổ công tác phát hiện thêm 1 trường hợp nuôi ngao trái phép. Đó là anh B.K.T trú khu 4, phường Phong Hải, tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra khu vực, tổ công tác phát hiện 10 mảng tre có diện tích khoảng 500m2, bên dưới có gần 5.000 lồng nuôi ngao, 1 tàu gỗ không lắp máy.

Anh B.K.T không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc cấp phép nuôi trồng thủy sản tại khu vực. Tổ công tác đã yêu cầu anh B.K.T chấm dứt ngay hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực và di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ nuôi ngao ra khỏi Vịnh Hạ Long.

Từ ngày 1/4 đến nay, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 mảng gỗ, hơn 2.300 lồng nhựa, 4 bè tre, 2 phương tiện thủy phục vụ nuôi trồng trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập 16 biên bản kiểm tra đối với 16 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên Vịnh Hạ Long.

Trước tình trạng phát hiện nhiều vi phạm trên vịnh, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh.

Các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng bè, vật dụng nuôi trồng, trả lại mặt nước thông thoáng, góp phần bảo đảm cảnh quan môi trường và phục vụ tốt cho mùa du lịch./.

Xử lý nhiều trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chấm dứt ngay mọi hoạt động nuôi trồng trái phép, đồng thời cưỡng chế di dời toàn bộ vật tư, phương tiện ra khỏi khu vực vịnh.