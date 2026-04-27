Nhật Bản: Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển Hokkaido

Sáng 27/4, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.



Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra vào khoảng 5h24 sáng giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu khoảng 80 km, gây rung lắc cấp 5 trên thang đo 7 cấp của Nhật Bản tại các khu vực như Urahoro, Hokkaido.

Tâm chấn nằm ở 42,6 độ vĩ Bắc và 143,1 độ kinh Đông.



Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được phát đi. JMA cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại ngay sau trận động đất./.

