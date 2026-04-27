Nhật Bản: Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển Hokkaido

Động đất xảy ra vào khoảng 5h24 sáng giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu khoảng 80 km, gây rung lắc cấp 5 trên thang đo 7 cấp của Nhật Bản tại các khu vực như Urahoro, Hokkaido.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Sáng 27/4, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra vào khoảng 5h24 sáng giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu khoảng 80 km, gây rung lắc cấp 5 trên thang đo 7 cấp của Nhật Bản tại các khu vực như Urahoro, Hokkaido.

Tâm chấn nằm ở 42,6 độ vĩ Bắc và 143,1 độ kinh Đông.

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được phát đi. JMA cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại ngay sau trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. (Nguồn: Báo Cà Mau)

Cà Mau: Đặc sắc các món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút được nhiều đội đến từ các đơn vị của tỉnh Cà Mau mang đến nhiều món ăn dân gian, đặt sắc được chế biến công phu, sáng tạo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hải tặc tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Somalia

Ngày 25/4, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) thông báo đã nhận được báo cáo về một vụ cướp tàu chở dầu ở vị trí cách bãi biển Mareeyo của Somalia khoảng 45 hải lý về phía Đông Bắc.